Al termine del convegno sul turismo promosso dal gruppo FdI viterbese, tenutosi ieri, 12 marzo, presso l’Hotel Terme Salus, i rappresentanti istituzionali presenti hanno ricevuto ufficialmente il “Manifesto per il Turismo sostenibile – Il Turismo Ferroviario nella Tuscia” dall’Associazione TrasportiAmo. Tra i destinatari del manifesto figurano Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera; Elena Palazzo, Assessore regionale al turismo; Daniele Sabatini, Presidente del Gruppo FdI in Regione Lazio; Laura Allegrini, Presidente del Gruppo FdI nel Comune di Viterbo; Sandro Pappalardo, Consigliere di Amministrazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale Turismo.

“Le esperienze di Fondazione FS Italiane e di altre realtà regionali, compresa la nostra Associazione, dimostrano quanto il turismo ferroviario, in tutte le sue forme, dai treni con materiale d’epoca agli eventi storici/rievocativi, contribuisca concretamente alla crescita turistica ed economica dei territori coinvolti”, dichiara il Presidente di TrasportiAmo, David Nicodemi. “Con il nostro manifesto incoraggiamo la politica nazionale e regionale a sviluppare e promuovere questa nuova offerta di turismo sostenibile e inclusiva nella Regione Lazio e, in particolare, nella Tuscia. È un grande opportunità, non solo in occasione del Giubileo”.

TrasportiAmo ha promosso tre iniziative: il ripristino del Treno Storico della Città dei Papi (o della Tuscia) sulla ferrovia regionale ex-concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo, la promozione di treni storici turistici sulla FL3 Roma-Viterbo e sulla Roma-Firenze, e il recupero iniziale per il servizio turistico della ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte, linea riconosciuta di interesse culturale e turistico ai sensi della Legge 128/17.

“La Regione, nella persona dell’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera, si è dimostrata sensibile sull’argomento”, ha proseguito il Presidente. “L’intera maggioranza regionale ha approvato anche uno specifico ordine del giorno collegato alla Legge di Stabilità, al quale abbiamo dato il nostro contributo, finalizzato proprio a strutturare e promuovere il turismo ferroviario nel Lazio, sulla rete FS e sulle ferrovie ex-concesse. Auspichiamo a questo punto che il tema venga inserito nella Conferenza Programmatica del Turismo, annunciata dall’assessore Elena Palazzo durante l’incontro a Viterbo, e che la stessa Regione apra un’interlocuzione con Fondazione FS, Cotral, Astral e realtà associative interessate per raggiungere quest’obiettivo. Anche perché quest’anno ricorrono i 100 anni della Roma-Lido ed è fondamentale il suo sostegno. Ringraziamo per il contributo il Presidente del Comitato della Ferrovia CCFO Raimondo Chiricozzi”.