Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia l mattino sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, locali temporali sui settori meridionali per l’intera giornata. Piogge e temporali sparsi anche in serata specie sulle zone centro settentrionali, asciutto sui restanti settori.

Peggioramento meteo atteso in Italia già nella giornata di oggi e conseguente calo delle temperature: i valori nei prossimi giorni arriveranno anche a 5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Massime piuttosto basse specie al Centro Nord. In arrivo anche la neve sulle

Alpi e sull’Appennino settentrionale fino a quote medie. Nei prossimi giorni il modello GFS mostra un miglioramento con clima meno freddo e temperature in ripresa specie nei valori massimi: l’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese di ottobre non si esclude possa terminare con un nuovo peggioramento. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su www.centrometeoitaliano.it

AL NORD

Tempo in peggioramento specialmente al nord-est con acquazzoni su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, altrove precipitazioni sparse. Nel pomeriggio cieli coperti con piogge disomogenee su gran parte delle regioni settentrionali. Residuo maltempo con piovaschi su Veneto e Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota

AL CENTRO

Giornata all’insegna del maltempo con piogge sparse sui settori Tirrenici al mattino. Nel pomeriggio si rinnovano precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio. In serata ed in nottata tempo in graduale miglioramento con fenomeni possibili sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino in calo fin sui 1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo su tutto il meridione con possibili nubifragi fra Campania, Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, con piogge insistenti sulle stesse zone. In serata migliora sulle Isole Maggiori, piogge ancora possibili su Puglia e Calabria.

Temperature massime in calo al centro e al nord, minime in aumento ovunque.

