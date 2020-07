Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni.. Temperature comprese tra +17°C e +35°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con sole prevalente. Nuvolosità in aumento al pomeriggio sui rilievi con locali temporali o acquazzoni sulle Alpi, più asciutto altrove. Residue piogge in serata ma in esaurimento.

AL CENTRO

Anticiclone dominante sull’Italia porta tempo stabile sul Centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio grazie all’anticiclone che porta stabilità prevalente con sole e clima caldo. Ampie schiarite anche in serata e nottata.

Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos