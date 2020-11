Sabato. Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e poi anche nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +4°C e +8°C.

Domenica. Altra giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli sereni. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine sul Lazio meridionale, ma con tempo asciutto; ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane e serali sulla costa e sulle zone interne.

Domenica. Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, maggiori aperture sui settori centro settentrionali; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali al mattino. Al pomeriggio transito di velature sui settori nord-occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito verso i settori meridionali al mattino sulle regioni del centro Italia. Al pomeriggio ampie schiarite con nubi residuali in Abruzzo. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni meridionali, con piogge diffuse specie fra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio cieli nuvolosi con precipitazioni insistenti sui medesimi settori. In serata residuo maltempo tra Calabria e Sicilia, altrove nuvolosità irregolare.

Deboli nevicate in Appennino con i fiocchi fino a 1000 metri di quota.

Temperature minime e massime in calo.

