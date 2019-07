Dal 20 al 28 luglio tredicesima edizione della kermesse di teatro amatoriale

Tredicesima edizione a Vitorchiano per la rassegna teatrale “Fidelitas – Premio Sandro e Marco – Vitorchiano Teatro 2019“, organizzata dalla Compagnia In…Stabile diretta da Marisa Borni. Le rappresentazioni avranno luogo all’aperto, nell’area verde sottostante la scuola dell’infanzia in località Pallone. Dal 20 al 28 luglio 2019 sono in programma otto spettacoli che vedranno protagoniste affermate compagnie di teatro amatoriale provenienti dalla provincia di Viterbo e da Roma, che proporranno spettacoli di qualità in grado di divertire, emozionare e far riflettere il pubblico.

Si parte sabato 20 luglio con “Nun semo sole“, scritto e diretto da Arnaldo Perugi e rappresentato dalla compagnia I Dialettanti di Vetralla. Domenica 21 luglio sale sul palco il gruppo teatrale La Quarta Quinta di Roma con “Morso di luna nuova” di Erri De Luca, per la regia di Gianni Monaco. Ancora una compagnia capitolina, la S.P.Q.M., porta in scena martedì 23 luglio “Ascendente cancro“, scritto e diretto da Carlo Selmi. Mercoledì 24 è la volta del concerto “Qui per amore” della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre. Giovedì 25 è la volta della Compagnia di Teatro Popolare di Tarquinia con “La pazzia… conseguenza dell’equivoco“, uno spettacolo scritto e diretto da Annibale Izzo.

Giovanni Proietti è autore e regista di “Dante… all’inferno“, rappresentato da I Commediari di Bomarzo venerdì 26 luglio. Sabato 27 in scena il gruppo teatrale Arte Povera di Anzio con “Nu bambeniello e tre San Giuseppe” di Nino Masiello, per la regia di Luigi Angelo Grande. Domenica 28 luglio serata di gala e premiazione, con lo spettacolo “Vendesi bara anche a rate” di Camillo Viticci portato in scena dalla Compagnia In…Stabile di Vitorchiano, regia di Salvatore Rotunno.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. Ingresso 5 euro. La rassegna Fidelitas è organizzata dalla Compagnia In…Stabile in collaborazione con il Comune di Vitorchiano e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e della Provincia di Viterbo.

Per ulteriori informazioni: – 328.8140938 – [email protected] – www.compagniainstabile.com.