Nove eventi nell’ultima settimana di Agosto metteranno la parola fine al progetto culturale “R-estate ad Acquapendente”, organizzato da Comune, Pro Loco, Associazione Teatro Boni con la collaborazione della Parrocchia e delle Associazioni locali e patrocinato dalla Regione Lazio nell’ambito del programma “L’estate delle meraviglie: insieme, sicuri” Si inizierà Lunedì 24 Agosto alle ore 21.30 presso la Fonte della Rugarella quando con la presentazione del libro “Il Poema della Vita” di Pietro Paolo Biondi ed il periodico ArcheoNotes 3 si inaugurerà “Sinergie 2020: il festival delle Biblioteche”. Martedì 25 Agosto alla stessa ora e nella medesima location presentazione del libro “Epidemie, ospedalità e medicina ad Acquapendente: il morbo alla soglia del confine pontificio della Toscana” a cura di Renzo Chiovelli. Mercoledì 26 spettacolo “Lena, modella e forse, amante del Caravaggio” di Marina Mariotti “Arte in scena”. Giovedì 27 alle ore 17.00 “Francigena con gusto” lungo le vie cittadine a cura dell’Associazione culturale Arisa. Venerdì 28 dalla mattina fino al tardo pomeriggio eventi a festeggiamento del Patrono S.Ermete. Alle ore 21.30 in Piazza Girolamo Fabrizio spettacolo musicale “La Corrida” a cura dell’Associazione Psichè. Sabato 29 alle ore 09.00 lungo le vie cittadine primo Trofeo “Città di Acquapendente” raduno di auto storiche. Alle ore 21.30 concerto “I Rinomati” cover band di Rino Gaetano. Domenica 30 si inizierà alle ore 09.00 presso la Frazione di Torre Alfina con l’evento “Trekking nelle terre dei Cahen: Sasseto e Riserva Naturale Monte Rufeno”. Alle ore 11.00 evento “Sui sentieri delle Fate” a cura dei percorsi Etruschi presso il Bosco del Sasseto. Alle ore 18.00 “Il bosco incantato” visita teatralizzata per famiglie e bambini al bosco del Sasseto (info e prenotazione obbligatoria contattando 0763-719206 / 388 8568841 anche whatsapp). Gran finale nella centralissima Piazza Girolamo Fabrizio alle ore 21.30 con lo spettacolo musicale “La Taberna del Diavolo”.