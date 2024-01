Il 17 gennaio al Teatro Boni il concerto con il maestro Nikonov, solisti e cori

Torna ad Acquapendente il concerto di musica sacra con il “Magnificat RV610” e il “Gloria RV589” di Antonio Vivaldi, già eseguito nella frazione di Trevinano lo scorso 17 dicembre e promosso dal Comune e dal Teatro Boni in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia (sede di Viterbo). Dopo il successo dell’iniziativa, il nuovo appuntamento è per mercoledì 17 gennaio 2024 alle ore 21.00 al Teatro Boni, con ingresso libero, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.

In scena i solisti Marta Calcaterra (soprano I), Marina Shevchenko (soprano II), Alessandro Camilli (tenore) e Filippo Malvezzi (basso) e i cori Vox Antiqua di Acquapendente e SS. Salvatore di Bolsena diretti da Loretta Pucci. A dirigere l’ensemble strumentale è Alexey Nikonov. Immagine “tutto intorno” a cura di Stephanie Morin.

L’evento è reso possibile grazie ai fondi NextGenerationEU nell’ambito del progetto Trevinano Ri-Wind tra le attività proposte dall’Associazione Teatro Boni e ha il patrocinio e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Acquapendente, Scuola Comunale di Musica di Acquapendente, Banca Tema e Unicoop Tirreno.

“Lavorare con il maestro Alexey Nikonov è stata un’esperienza molto importante – commenta la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi – così come notevole è stato l’impegno dei due cori diretti da Loretta Pucci e di tutti gli artisti coinvolti: questi motivi, nonché il successo del precedente concerto, ci hanno spinto a riproporre il concerto nella cornice del Teatro Boni. Il progetto Trevinano Ri-Wind riveste primaria importanza anche dal punto di vista della crescita culturale. Grazie al direttore artistico del nostro teatro Sandro Nardi e all’Associazione Mozart Italia per questa proposta di assoluta qualità a cui tutti sono invitati a partecipare“.