La Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per accogliere il Deposito

Nazionale, redatta da SOGIN, ha individuato nella Provincia di Viterbo ben 22

aree rispetto alle 67 complessivamente censite su tutto il territorio nazionale. Il

primato del Lazio si manifesta ancora meglio nel fatto che il 30 % delle

areeconsiderate al massimo livello di idoneità secondo un singolare modello di

valutazione ideato da Sogin si trovano nella Provincia di Viterbo.

Tutti i Comitati di questo Coordinamento,analogamente a diversi Comuni

coinvolti nella CNAPI, subito dopo la pubblicazione della Carta all’inizio del

gennaio 2021, si sono attivati ed hanno presentato dettagliate osservazioni al

Seminario Nazionale dimostrando in modo unanime l’oggettiva inidoneità dei siti

identificati da SOGIN per ospitare il Deposito Nazionale delle scorie radioattive.

Le osservazioni sonostate supportate da relazioni di tecnici qualificati, il cui onere

è stato sostenuto dagli stessi aderenti a ciascun Comitato,ehanno evidenziato

come i 22 siti identificati nonhanno le caratteristiche per poter ospitare il

Deposito Nazionale.

Criticità che è maggiormente aggravata dal fatto che in modo del tutto illegittimo

SOGIN ha inteso inserire all’interno dello stesso DepositoNazionale, un deposito

“di superficie”,tutte le tipologie di rifiuti radioattivi, sia quelle a bassa attività che

quelle a media ed alta attività. Questa intenzione della Sogin viola palesementele

linee guida che impongono per i rifiuti ad alta e media attività lo stoccaggio e lo

smaltimento in depositi geologici di profondità, come unica soluzione sicura da

perseguire.

A questo riguardo appare del tutto inadeguata la soluzione proposta da SOGIN, e

cioè lo stoccaggio per un periodo definito “temporaneo” ma “di lunga durata”, e

cioè per almeno 100 anni, di materiale ad alta attività in un deposito di superficie

inadatto secondo i requisiti normativi e quindi insicuro.

I Comitati hanno inoltrecontestato che una tale localizzazione, oltre ad essere in

contrasto con la normativa, verrebbe a pregiudicare la qualità ambientale di

tutta la Provincia di Viterbo, che da anni ha investito per salvaguardare il proprio

territorio. La Tuscia, infatti, ha da sempre riposto le sue prospettive di sviluppo

nelle proprie attrattive paesaggistiche, ambientali storiche, archeologiche, rurali,

enogastronomiche e turistiche. La realizzazione di quanto scelleratamente

preannunciato da SOGIN vanificherebbe irreversibilmente le prerogative

dell’intera Tuscia, che si troverebbe inoltre a subire inaccettabili rischi per la

salute, già segnata da tassi di incidenza oncologica superiori alla media nazionale

a causa della presenza di riconosciuti cancerogeni ambientali.

Nell’ottobre scorso è stato organizzatoun seminario/dibattito promosso dalla

Provincia di Viterbo, dai Comitati e dalle Associazioni, preparatorioal Seminario

Nazionale le cui date erano state da tempo fissate per i giorni 9 e 10 novembre

2021, invitando anche rappresentanti della Regione Lazio, che si sono dichiarati

in modo unanime contrari alle scelte di SOGIN riguardo alleAree della Provincia

di Viterbo.

Tuttavia la Regione Lazio non si è presentataal Seminario Nazionale per la

presentazione e la discussione delle osservazioni;questo ha fatto mancare il

supporto più significativo alla causa della opposizione, posto che proprio la

Regione Lazio, l’Ente territoriale più qualificato, fin dall’inizio aveva manifestato

posizioni critiche.

I sottoscritti ritengono che la presenza della Regione Lazio sia indispensabile per

poter indurre SOGIN ed il Governo ad una riflessione seria ed approfondita

sull’argomento della Realizzazione del Deposito Nazionale ed in particolare, in

questa fase cruciale, sulla CNAPI.

Tutte le altre Regioni che hanno avuto siti identificati nella CNAPI, segnatamente

Toscana, Piemonte, Sardegna, Basilicata, Sicilia, hanno partecipato al Seminario

Nazionale con rappresentanti istituzionali, che non soltanto hanno sostenuto

tecnicamente la inidoneità delle aree identificate ma hanno anche conferito un

alto significato politico alla partecipazione della Regione che rappresentavano.

Gli stakeholder del Lazio, pubblici e privati, hanno contestato l’operato di SOGIN

ed il fatto che le 22 aree identificate nel viterbese possano essere qualificate

come potenzialmente idonee pur in pieno contrasto con le criticità territoriali

(terremoti, falde acquifere, aree naturali protette), ambientali, socio sanitarie,

archeologiche e hanno difeso la pianificazione attuata in detto territorio che, in

particolare in ambito agricolo e turistico, ha favorito livelli di eccellenza in Italia.

Pertanto è indispensabile che la Regione Lazio assuma subito quel ruolo di guida

e di riferimento che le compete per poter affrontare insieme a tutti gli altri attori

della vicenda la dura e complessa battaglia in difesa della Tuscia, proprio in

questa fase che precede la proposta definitiva della CNAI.

Ancora è possibile operare, meglio se insieme, per poter indurre SOGIN e il

Governo ad un ripensamento, sulla base della palese constatazione che tutte le

Regioni, tutte le Associazioni e Comitati, tutti i privati che si sono confrontati con

SOGIN durante il Seminario Nazionale hanno dichiarato la propria contrarietà e

nessuno territorio ha avanzato in nessun modo la propria disponibilità.

Per questo si chiede che la Regione Lazio si adoperi, con la sua autorità, su due

specifici temi:

-la partecipazione alla prossima tornata di osservazioni alla CNAPI e al Progetto

SOGIN con propri rappresentanti e con qualificate documentazioni nel periodo

fino ad oggi previsto di un mese a partire dal 15 di dicembre

-la richiesta di un congruo prolungamento di questo breve periodo concesso da

SOGIN, per poter consentire la possibilità di produrre ulteriori osservazioni da

parte degli stakeholder in relazione alle evidenze e alle varie posizioni emerse dal

Seminario fin qui svolto.

I sottoscritti chiedono sin da ora di poter instaurare con il Presidente

NicolaZingaretti e con i settori regionali coinvolti nel problema una serie di

incontri per poter esplicitare le proprie posizioni e fornire un contributo di

documentazione tecnicautile asostenere, e se del caso a uniformare, una

strategia di confronto con Sogin e con il Governo.

Con i migliori saluti

COORDINAMENTO DEI COMITATI DELLA TUSCIA:

COMITATO MONTALTO FUTURA

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CORCHIANO E DELLATUSCIA

COMITATO MAREMMA VIVA

COMITATO VERDE TUSCIA

ITALIA NOSTRA (sez. Tarquinia)

AICS- ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

PRO LOCO GALLESE

BIODISTRETTO DELLA VIA AMERINA E DELLE FORRE

BIODISTRETTO LAGO DI BOLSENA

FEDERALBERGHI VITERBO

CONFAGRICOLTURA VITERBO

ASSOTUSCANIA

ECOLAZIO

NO IMU AGRICOLA

ASSOFRUTTI

SOC. AGRICOLA C.O.P.A.

O.P. OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO CANINO

COOPERATIVA AGRICOLA TUSCIA LATTE

DOGANELLA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA

COOPERATIVA OLIVICOLA DI CANINO