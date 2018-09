BLERA – «Ieri il presidente Zingaretti – dichiara il Capogruppo di Forza Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma – ha inaugurato il deposito Cotral di Blera, che è privo della pompa di rifornimento per gli autobus».

«È alquanto singolare – prosegue Aurigemma – che una nuova rimessa, che peraltro in origine prevedeva una spesa di 900mila euro, poi lievitata a circa 1,3 milioni, non consenta ai mezzi di avere un proprio distributore per il rifornimento, e per poter effettuare questo servizio i pullman devono percorrere quasi 40 km.

Non comprendiamo, poi, quali siano i risparmi visto che, prima della chiusura del sito Cotral di Manziana, i km fuori servizio percorsi (si tratta di chilometri non pagati, e quindi sperpero e inquinamento) erano 3.200, dopo la chiusura di Manziana sono circa 4.200 km, per un “costo morto” stimato di quasi 1 mln euro annui.

In sostanza, come diciamo da tempo, Cotral non sta portando avanti una politica giusta volta realmente a migliorare l’efficienza del servizio, ascoltando le reali istanze dei territori, dato che si sta limitando a effettuare tagli e riduzioni drastiche, soprattutto con uno sperpero di denaro pubblico, come il caso dell’inaugurazione di ieri di un deposito senza pompa di rifornimento».