Il Consiglio Comunale di Civita Castellana è convocato, in sessione straordinaria, in prima convocazione il giorno 04 GIUGNO 2020 alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL DOTT. ANDREA SEBASTIANI, NOMINATO ASSESSORE. SURROGA CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA “LEGA SALVINI LAZIO” SIG. TREZZA DIEGO.

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SIG.RA PIERI GIULIA NOMINATA ASSESSORE. SURROGA CON IL SECONDO DEI NON ELETTI DELLA LISTA “LEGA SALVINI LAZIO” SIG. GIORGI GIUSEPPE.