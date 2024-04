Montalto di Castro, fermate 2 persone con 9 grammi di eroina

Nella tarda mattinata del 03 Aprile, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Tuscania, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini tunisini di anni 21 e 34, con precedenti di Polizia, uno in Italia senza fissa dimora e l’altro residente nel grossetano.

I cittadini stranieri in una via del centro di Montalto di Castro, a bordo di un’autovettura, venivano notati dai militari operanti assumere un atteggiamento sospetto. Una volta avvicinatisi per il controllo, i prevenuti cercavano di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino. Immediatamente recuperata constatavano trattarsi di Nr.4 ovuli in cellophane termosaldati. Dalla successiva perquisizione personale emergeva che uno di loro occultava in bocca ulteriori 5 ovuli.

Gli ovuli pronti per lo spaccio, contenevano ciascuno 1 grammo di eroina per un peso complessivo di 9 grammi. Nel corso della perquisizione veniva altresì rinvenuta una dose di hashish.

I due tunisini venivano denunciati all’A.G. competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

