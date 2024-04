Gdf Viterbo/Rieti: Visita del Comandante Regionale Lazio, Gen.D. Virgilio Pomponi alla Compagnia di Civita Castellana e alla Tenenza di Poggio Mirteto

Nella giornata odierna, il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, accompagnato dai rispettivi Comandanti Provinciali di Viterbo, Colonnello Carlo Pasquali e di Rieti Colonnello Andrea Alba, si è recato in visita ai due Reparti del Corpo, confinanti per circoscrizione territoriale.

L’Alto Ufficiale ha dapprima visitato la Compagnia di Civita Castellana, dove lo ha ricevuto il Capitano Stefano Catalano e successivamente si è recato presso la Tenenza di Poggio Mirteto, atteso dal Luogotenente CS Alessandro Catillo.

Nel corso delle due visite ispettive, sono state illustrate le principali attività operative concluse e quelle attualmente in corso.

Il Comandante Regionale, incontrando tutto il personale, ha sottolineato l’importanza delle attività svolte anche nel sociale, in un anno in cui il Corpo della Guardia di Finanza celebra il 250° Anniversario di Fondazione, ha quindi ringraziato tutti i militari per il quotidiano lavoro in favore della collettività, a tutela dell’economia legale, indicando le prospettive future di intervento, esortando i Finanzieri a proseguire nell’importante e meritoria attività svolta, terminando con l’esprimere parole di sincero apprezzamento per l’impegno e per la professionalità dimostrata.

Ha rimarcato, inoltre, l’importanza che riveste per la collettività l’azione instancabile della Guardia di Finanza per prevenire e contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario, a salvaguardia dei cittadini e delle imprese oneste e rispettose delle regole.

Il Colonnello Pasquali e il Colonnello Alba, a nome di tutti i Finanzieri hanno ringraziato il Generale per l’attenzione, la sensibilità e la vicinanza, da sempre dimostrata, a tutti i reparti delle due province.