Facilmente raggiungibile da Roma, incastonato tra i Monti Cimini ed in prossimità del lago di Vico, è uno dei migliori esempi di dimora del Cinquecento italiano.



L’antica rocca venne costruita a protezione del paese contro le scorrerie di tiranni che si contendevano i feudi della zona. Cambiarono però le cose quando il cardinal Farnese, iniziò a costruire qui la sua residenza. Vi resero opera i più illustri architetti e pittori dell’epoca per celebrare e immortalare negli affreschi i fasti della famiglia Farnese tramite allegorie, scene mitologiche e momenti gloriosi vissuti dalla famiglia.



Gli affreschi nelle stanze ci permetteranno di sfogliare una sorta di album di famiglia che, seppur in forma celebrativa, ci racconta la vita ed il mondo di una delle famiglie più importanti del ‘500, soffermandoci sulle curiosità e sui mille aneddoti che regalano le sale del piano nobile.



Visiteremo i Giardini Pensili dove ammireremo la bellissima grotta dei Satiri nel Giardino d’Inverno. I giardini all’italiana fungevano proprio da grandi tappeti persiani ricamati sapientemente da ammirare dalle finestre e logge poichè concepiti come continuazione delle decorazioni ad affresco interne.



Durata 2 ore circa.



Guida

Sabrina Moscatelli, guida turistica e guida ambientale escursionistica associata AIGAE.



Appuntamento

Domenica 21 agosto 2022 ore 10.00 alla biglietteria di Palazzo Farnese a Caprarola (VT).

Si raccomanda la massima puntualità.



Equipaggiamento

Abbigliamento comodo, gel e mascherina.



Condizioni

Prenotazione obbligatoria alla quale si riceverà conferma sulla disponibilità.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo e dei partecipanti.



Quota individuale

€ 10,00 per la visita guidata + € 5,00 per l’ingresso + € 2,00 per il noleggio degli auricolari con radiolina.



Informazioni e prenotazione

Sabrina 339 5718135, [email protected], www.anticopresente.it

