Celato all’interno dell’attuale Parco dei Mostri c’è ancora il Sacro Bosco, giardino ermetico voluto da Vicino Orsini. Chiave del parco segreto è il teatro, manufatto che è la traduzione in pietra di un libro esoterico (si dice fosse un esemplare preziosissimo illustrato da Tiziano e andato perduto in un famoso incendio) in cui era rivelato il mistero del mondo e del cosmo, per dare vita a un percorso di conoscenza e salvezza.



Il teatro bomarzese, con la sua scena in pendenza, non è quindi frutto di un errore grossolano, ma è la chiave del progetto dell’Orsini. Dopo aver avuto visione del nudo schema del creato, l’ospite di Vicino poteva avviare il suo tragitto di elevazione, aggirandosi tra le immagini di memoria, divenute pietre, sino a raggiungere la purificazione, dopo essersi lasciato alle spalle i mali del mondo e gli inganni dei sensi, tra falsi monumenti etruschi ed egizi, la casa pendente , e il tempio, omaggio alla memoria della moglie scomparsa prematuramente.



Per comprendere tutto, occorre quindi riattribuire alle creature del boschetto il loro significato originario. Scopriremo così che i cosiddetti “Mostri” sono simboli per tutelare verità ermetiche e per facilitarne la memorizzazione. Scopriremo, inoltre, che il Sacro Bosco quale percorso salvifico e di conoscenza, è destinato a concludersi nel punto in cui l’uomo ritrova la sua essenza divina e può godere del mondo in uno stato di pura contemplazione.



Guida

Sabrina Moscatelli, guida turistica abilitata e guida ambientale escursionistica associata AIGAE



Dati tecnici

Durata 2 ore circa.

Appuntamento

Sabato 20 maggio 2023 ore 10:00 a Bomarzo al parcheggio del Parco in Località Giardino davanti alla biglietteria. Per il luogo preciso CLICCA QUI



Condizioni

Prenotazione obbligatoria alla quale si riceverà conferma sulla disponibilità.



Equipaggiamento

Abbigliamento comodo, c



Quota individuale

€23,00 che include la visita guidata, l’ingresso al parco e la polizza professionale RC (l’ingresso per adulti è di €13. Bambini dai 4 ai 13 anni €8,00).



Informazioni e prenotazioni

Sabrina 339 5718135 [email protected] www.anticopresente.it

Per eventuali aggiornmenti vedi la pagina FB di Antico Presente

Visita guidata a cura di Antico Presente

