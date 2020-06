Il sindaco Mancini ringrazia la Regione e il consigliere Enrico Panunzi

E’ stata davvero una bella sorpresa per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Attilio Mancini, l’aver appreso nei giorni scorsi dello stanziamento di 144 mila euro da parte della Regione Lazio a favore del lungolago di Gradoli. Il contributo rientra nell’ambito del milione e mezzo di euro riservati alle zone lacuali.

“Una cifra notevole – spiega il sindaco Mancini – per un piccolo centro come il nostro, che però vanta quasi otto chilometri di spiaggia e che da un punto di vista paesaggistico e ambientalistico è fra i più rappresentativi e i meglio conservati. Inoltre gran parte dei terreni vicini alla spiaggia appartengono al Comune, quindi – precisa il primo cittadino -, questi soldi saranno destinati alla gestione dei flussi turistici e all’assistenza diretta dei visitatori, nel rispetto delle ordinanze e delle determinazioni emesse sia nei decreti ministeriali, che dalla Regione e dall’Istituto superiore di sanità”.

In poche parole, i 144 mila euro saranno utilizzati per mettere in sicurezza i turisti dal Covid e soprattutto per migliorare l’ambiente lacuale. Il sindaco aggiunge anche che è stato predisposto un programma operativo d’interventi che partiranno già dalla prossima settimana e che prevedono i lavori di adeguamento alle normative con l’utilizzo di cartellonistica specifica.

“Tutto ciò – sottolinea Mancini – ci darà anche la possibilità di occupare delle unità di personale da impiegare (tipo steward) per il controllo sul rispetto delle regole sulla sicurezza”. “Infine – conclude il sindaco di Gradoli -, mi associo al sindaco di Ronciglione nel ringraziare il consigliere regionale Enrico Panunzi ( unico nostro rappresentante alla Pisana), per il suo grande interesse nei nostri confronti. Ringrazio anche la Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio creativo che ci ha dato la possibilità d’impiegare un operatore per il Museo del Costume Farnesiano, che ha sede a Palazzo Farnese di Gradoli.