Con l’obiettivo di ottenere un utile strumento di lavoro finalizzato a snellire le attività di chi opera con il Piano regolatore generale sul territorio, l’ufficio urbanistica del Comune di Montalto di Castro ha provveduto in questi giorni alla pubblicazione degli elaborati di piano coordinati con le modifiche scaturite dal voto del C.R.p.T. della Regione Lazio n.222_1 del 02/07/2015 e le prescrizioni imposte dagli enti coinvolti nel procedimento di approvazione.

«Sugli elaborati – afferma il vicesindaco Luca Benni – sono riportati altresì le varianti puntuali al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 160/2010 intervenute dalla data di adozione del Piano a quella di approvazione, il nuovo tracciato autostradale e le osservazioni accolte parzialmente accolte dall’amministrazione e/o dal comitato.

E’ bene chiarire che gli elaborati non assumono alcun carattere innovativo rispetto a quelli approvati dalla giunta regionale e non hanno alcun valore legale, dovendo fare riferimento, in caso di incertezza e/o errori, agli elaborati originali trasmessi dalla Regione Lazio. Anzi, si invitano tutti i tecnici, gli operatori sul territorio e tutti coloro che ne possano avere interesse ad evidenziare eventuali errori riportati sugli elaborati in contrasto con quanto approvato dal C.R.p.T., dagli enti coinvolti nel procedimento e dalla giunta regionale».