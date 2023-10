Il Minibaseball domenica in Coppa Lazio coglie una vittoria ed una sconfitta

Positivo esordio del WiPlanet che vince 18 a 2 contro un CALI Acilia evidentemente arrugginito dopo la lunga sosta del campionato di serie B. Invece si è comportato bene il WiPlanet, per l’occasione rinforzato da alcuni innesti provenienti sia da Grosseto – Chelli e Franceschelli si sono aggiunti a Carletti e Vaglio – sia da Viterbo – con i sempre bravi Ceppari, Lanzi e il giovane Ceccariglia. Innesti che costituiscono un esperimento, vista la fine del vincolo sportivo prevista a fine anno, con la previsione di possibili cambiamenti nelle rose delle squadre.

La partita è rimasta in equilibrio per i primi 4 inning, con i giallo-verdi in vantaggio per 5 a 2, ma i rilievi romani Nestor e Fichera non sono riusciti a frenare l’irruenza dell’attacco falisco, che ha segnato ben 11 punti. In evidenza Franceschelli con 3 valide su tre turni, Servodio con due su tre e Carletti, con un fuoricampo, ma quasi tutti hanno battuto valido. Bene anche i 4 lanciatori; il partente Pepponi e i rilievi Tabarrini, Carletti e Lanzi.

Sottolineiamo anche la ottima impressione che ha dato il nuovo 18enne dominicano Yael De Leon, che potrebbe aggiungersi alla rosa 2024.

“Abbiamo fortemente voluto partecipare a questo torneo – ha dichiarato il presidente Tabarrini – e la bella partita giocata ci conforta. Abbiamo accolto con piacere il ritorno di Carletti e Vaglio, insieme ai compagni di squadra grossetani Franceschelli e Chelli. E’ stato anche un grande piacere vedere di nuovo in campo colonne del baseball come Ceppari e Lanzi, che speriamo il prossimo anno possano tornare a giocare. Interessante anche l’esordio del giovane dominicano Yael De leon, che contiamo di tenere con noi nel 2024.”

Minibaseball. Grandi miglioramenti del gioco sono emersi anche dalle partite dei bambini del Minibaseball, nonostante la minore età rispetto agli avversari. Non hanno affatto sfigurato neanche i nuovi arrivati Marco Coppola, Davide Cosimi, Mattia Cappuccini e Andrea Ranucci. I risultati: