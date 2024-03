Tarquinia, la prima settimana di Maggio in Fiera: spazi espositivi quasi sold out

TARQUINIA – Il sindaco Alessandro Giulivi a nome dell’Amministrazione tutta, ringraziando la Pro Loco per la forte collaborazione, commenta positivamente, con un comunicato, il buon esito verso il quale si avvia la prossima rinomata Fiera dei primi di maggio, giunta alla sua settantacinquesima edizione nella zona balneare del Lido. In questa edizione, sull’esperienza dello scorso anno, continua il sindaco, abbiamo voluto dare pieno risalto ai due aspetti della manifestazione, per cui è stato necessario suddividerla in due parti.

La prima parte, a carattere strettamente commerciale, si terrà nella giornata di mercoledì 1° Maggio e, la parte del leone, sarà riservata ai banchi e bancarelle del commercio in tutte le sue articolazioni; la seconda parte, si terrà nei tre giorni finali della settimana, specificatamente da venerdì tre a domenica cinque maggio e sarà caratterizzata soprattutto da una massiccia presenza delle macchine agricole in tutte le loro sfaccettature. In questo contesto, commenta ancora il sindaco Giulivi, che del Lido intende farne la Zona balneare più attraente del litorale laziale a nord di Civitavecchia, gli spazi espositivi acquistati, hanno raggiunto il novantacinque per cento, praticamente sono all’esaurimento.

Un risultato inaspettato ma perseguito, afferma il sindaco, con una programmazione attenta e mirata che, da una parte, ribadisce la centralità della Fiera, dall’altra è riuscita ad attrarre espositori ed operatori da tutto il centro Italia. Quattro giornate di festa nella rivalutazione della tradizione con l’offerta di tante specialità peculiari della zona dell’Alta Tuscia e della Maremma Toscana Tutta.

Pietro Brigliozzi