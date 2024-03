Annunziata, Sberna (FdI Viterbo): “Annunziata ma non realizzata”

“Sì è svolta ieri la consueta fiera dell’Annunziata che l’amministrazione Frontini, con tanto di conferenza stampa in pompa magna, aveva annunciato come rivoluzionaria e innovativa. E così è stato!

Questo sarebbe stato l’oggetto della mia interrogazione urgente durante il consiglio comunale di oggi, qualora mi fosse stato consentito di farla. Come mai in puro stile di questa amministrazione si fanno conferenze stampa e annunci e poi non seguono i fatti?

La tanto blasonata riorganizzazione della fiera ha creato solo strade e piazze vuote senza banchi e senza gente con tanto di foto e video di commercianti e cittadini che ne hanno costatato l’evidente fallimento.” Così la consigliera di FdI Antonella Sberna a conclusione della seduta del consiglio comunale di oggi.

“L’ennesima presa in giro alla città ma soprattutto ai commercianti già vessati dalle congiunture economiche che ancora una volta ne escono penalizzati. E come al solito si evita di riferire in consiglio comunale. Ci rendiamo conto dell’evidente imbarazzo ma non si può sfuggire davanti alle proprie responsabilità”, conclude l’intero gruppo comunale di Fdi.