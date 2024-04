Forza Italia Viterbo partecipa attivamente agli Stati generali dell’economia di Milano

Una delegazione di Forza Italia Viterbo, composta dal responsabile organizzazione Manuel Alejandro Mechelli e dal membro del settore comunicazione Angelo Balletti, ha partecipato con grande entusiasmo agli Stati generali dell’economia organizzati a Milano il 13 aprile scorso.

Durante l’evento, sono state affrontate sette sfide fondamentali per far crescere l’Italia, dalle priorità per la prossima legislatura europea fino alla necessità di un fisco meno opprimente e salari più alti. Secondo gli azzurri, i dati attuali spingono il Paese verso “un moderato ottimismo”.

Il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di sostenere le imprese, ridurre la pressione fiscale e tutelare il lavoro femminile in Italia. Inoltre, ha evidenziato la necessità di una politica industriale e agricola europea che incoraggi le imprese a essere protagoniste nella lotta contro il cambiamento climatico.

Durante l’evento, sono stati lanciati appelli per un taglio dei tassi di interesse da parte della presidente della Bce, Christine Lagarde, e sono state avanzate proposte per una maggiore rappresentanza italiana nelle istituzioni europee.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato l’importanza dell’energia nucleare come nuova frontiera, mentre il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha sottolineato la necessità di aumentare la rappresentanza italiana nel Ppe per essere protagonisti nella scrittura dei regolamenti europei.

Forza Italia continua a lavorare per il bene del Paese e invita tutti, compresi gli studenti, a impegnarsi per la crescita e lo sviluppo dell’Italia, senza farsi condizionare da interessi personali o politici.