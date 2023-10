L’assessore ai Servizi Sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore e ai Servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli sarà a Viterbo lunedì 30 ottobre, alle 17,30, presso lo Spazio Attivo Valle Faul, per illustrare il Piano regionale per la non autosufficienza per il triennio 2022/2024 approvato dalla Giunta regionale.

Interverranno all’incontro:

Daniele Sabatini capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e membro della Commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare:

Valentina Paterna presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio;

Alessia Savo presidente della Commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare della Regione Lazio;

Egisto Bianconi commissario straordinario dell’Asl di Viterbo;

on. Mauro Rotelli presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.

Sarà dunque l’occasione per conoscere i dettagli di un Piano ambizioso, scaturito da un importante lavoro di confronto e di concertazione con vari attori che operano nel sociale, e che mette in campo un cospicuo e solido investimento finalizzato in favore delle persone non autosufficienti e con

disabilità, oltre che per rafforzare la rete dell’assistenza sociosanitaria sul territorio.