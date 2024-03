Lazio in lutto per la scomparsa di Valentina Paterna

Grande lutto nel mondo della politica del Lazio, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Valentina Paterna è morta a 42 anni colpita da un male incurabile.

“Valentina non c’è più.

Una donna, una ragazza sempre forte che, nonostante la lotta contro la malattia, non ha mai fatto mancare l’impegno, il suo sorriso ed i suoi occhi risplendevano in ogni circostanza.

Una perdita enorme. Ora ci stringiamo alla sua famiglia, ad Alberto e a tutta la comunità di Tarquinia: la sua comunità.”

Mauro Rotelli

Sabatini: “Valentina Paterna donna forte e caparbia. Profondo dolore per la scomparsa”

“La scomparsa dell’amica e collega Valentina Paterna lascia un dolore terribile. Donna forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile. È una perdita che ci tocca nel profondo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, ad Alberto e a tutti coloro che le vogliono bene. A loro vanno le mie più sincere condoglianze, personali ed istituzionali”

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.

Gruppo Fdi: “Onorati di aver avuto Valentina Paterna con noi”

“Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio esprime dolore e cordoglio per la scomparsa di Valentina Paterna, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. Una collega con cui siamo onorati di aver condiviso un percorso umano e politico molto bello ed entusiasmante, anche se purtroppo breve, visto che la sua scomparsa avviene ad appena un anno dall’ elezione in Consiglio regionale. Abbiamo apprezzato di lei la lealtà, la dignità, la correttezza, la disponibilità, il grande spirito di collaborazione e la passione che ha messo in tutto ciò che ha fatto mostrandosi sempre meritevole della stima e della fiducia di tutti noi. Alla famiglia esprimiamo i sensi del più profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza. Ciao Valentina”.

Così i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

“Raggiunto dall’assurda notizia della morte improvvisa della cara Valentina Paterna simbolo di impegno politico in regione Lazio e al comune di Tarquinia, a nome dell’intera comunità di Fratelli d’Italia della provincia di Viterbo, mi stringo al dolore della mamma, dei parenti tutti e del suo compagno di una vita dottor Alberto Riglietti”.

Massimo Giampieri Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo

“A nome di tutti i moderati, Sergio Caci esprime profondo cordoglio e dispiacere per la prematura scomparsa di Valentina Paterna. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Valentina era una persona di grande valore, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati da tutti. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Valentina e alla comunità di Tarquinia, porgendo loro le nostre più sincere condoglianze”.

Sergio Caci commissario della provincia di Viterbo per Noi Moderati

“È una perdita enorme per la Città di Tarquinia. Valentina è stata una collega con cui era sempre piacevole confrontarsi, persona umile e pronta al dialogo in qualsiasi momento. Una figura che ci mancherà molto. Alla sua famiglia, all’amico Alberto Riglietti ed all’intera comunità di Fratelli d’Italia giungano le nostre più sentite condoglianze”.

Forza Italia Tarquinia

“L’UdC di Tarquinia esprime il profondo cordoglio alla famiglia Paterna, al Dott. Riglietti Alberto e all’amministrazione comunale per la prematura scomparsa dell’On. Valentina Paterna. “Ciao Valentina, ci hai onorato di te”. Possa il nostro cordoglio unirsi al vostro in questo triste momento di lutto”.

Il segretario provinciale UdC Gino Stella

“È con grande tristezza e profonda commozione che ho appreso della prematura scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna.

Con Valentina ci siamo sentiti proprio la scorsa domenica in occasione delle elezioni provinciali tramite dei messaggi su WhatsApp. Di lei ci mancherà soprattutto il suo tratto caratteriale fatto di grande umanità, profonda sensibilità e soprattutto di quella umiltà non comune a chi riveste ruoli istituzionali anche di prim’ordine.

Abbiamo avuto modo di collaborare su varie vicende riguardanti le scuole superiori di Tarquinia e non solo e non è mai mancata da parte sua una parola di sostegno o la volontà di affrontare i temi con un approccio critico e aperto al contributo degli interlocutori.

Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ha sempre servito con attenzione la sua comunità locale di Tarquinia e la Tuscia, rimarcando un approccio disinteressato e serio in favore delle istituzioni.

Esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio alla sua famiglia che perde una donna speciale, alla sua comunità politica che perde un riferimento affidabile. “Dai o Signore al suo spirito l’eterno riposo e la Tua luce risplenda negli occhi suoi”. Ciao Valentina”.

Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo

Forza Italia – Provincia di Viterbo esprime sincero dolore e profondo cordoglio per la scomparsa prematura della consigliera regionale Valentina Paterna.

Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ci ha insegnato cosa significa mettere competenza e passione a servizio della propria comunità locale di riferimento. In questi ultimi mesi, invece, Valentina ci ha mostrato cos’è la forza, il coraggio e la determinazione di andare avanti anche nei momenti più difficili.

Oggi non solo la Tuscia, ma tutto il Lazio, perdono una grande donna e una politica sincera. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia giungano le sentite condoglianze di Forza Italia.

Giuseppe Fraticelli, Vicesegretario vicario di Forza Italia – Provincia di Viterbo

“Valentina Paterna era una persona solare. Seria, disponibile, appassionata. Nonostante la malattia l’avesse colpita così giovane, non si è tirata mai indietro rispetto al suo impegno politico e istituzionale, dedicandosi corpo e anima sia al ruolo nel consiglio regionale del Lazio, sia a quelli di consigliere comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia nella sua Tarquinia. Valentina Paterna è stata un esempio per tutti fino al suo ultimo giorno. Un esempio di forza incredibile, di enorme coraggio nell’affrontare le difficoltà e di grande amore per la vita, perché il suo sorriso aperto e contagioso non è mai mancato neanche quando il male l’aveva colpita duro. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme tra chi l’ha conosciuta e apprezzata e nella grande comunità di Fratelli d’Italia. Valentina amava da sempre concludere ogni suo intervento con una citazione, quindi non posso che affidare il mio saluto ai versi immortali di Ugo Foscolo: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. Certamente Valentina resterà viva nei cuori di tutti noi. Un abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia e ad Alberto, suo compagno di vita. Ciao Valentina, che la terra ti sia lieve”.

Luca Giampieri, Sindaco di Civita Castellana

“La mia conoscenza con la consigliera regionale Valentina Paterna è stata molto recente, ovvero all’insediamento del Consiglio regionale del Lazio di poco più di un anno fa. Ho così avuto modo d’incontrare una persona sempre sorridente e positiva, anche l’ultima volta che ci siamo salutati qualche settimana fa. Mi colpiva la sua tenace volontà e caparbietà nell’andare avanti, con lo sguardo limpido e rassicurante. La sua presenza discreta era più vistosa di quelle rumorose che oggi attraversano il mondo della politica in generale. Buon viaggio Valentina. Per me rimarrà il ricordo del suo ottimismo, che sapeva infondere in modo gentile e tangibile”.

Enrico Panunzi (Pd), Vice presidente del Consiglio regionale del Lazio

“Una pagina triste ed una perdita immensa per Tarquinia e la Tuscia. Nella Giornata di ieri è piombata come un macigno la notizia che la consigliera regionale Valentina Paterna è scomparsa prematuramente In questa prima parte di mandato Rocca in Regione Lazio abbiamo potuto apprezzarla per la sua costante presenza e continua vicinanza al nostro territorio Valentina mancherà a tutti: alla sua famiglia, ad Alberto Riglietti ed agli amici di Fratelli d’Italia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intera comunità di Forza Italia Montalto”.

Giovanni Corona, Commissario FI Montalto di Castro

“A nome di AZIONE TARQUINIA esprimo le più sentite condoglianze per la scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna, alla famiglia, ad Alberto Riglietti le più sentite condoglianze”.

Alberto Blasi coordinatore Azione Tarquinia

“Mi stringo al cordoglio della famiglia e della comunità politica di Fratelli d’Italia per la prematura e dolorosa scomparsa di Valentina Paterna, una giovane e brava consigliera che, nonostante il suo male, non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo contributo politico per migliorare le esigenze dei cittadini e dei territori della Tuscia. Un forte abbraccio alla famiglia per la tragica scomparsa che ci colpisce e ci rattrista”.

Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni

“Oggi la Tuscia piange Valentina Paterna, una consigliera regionale del nostro territorio e ancor prima una donna dalla forza straordinaria e dal sorriso contagioso. Chiunque, da qualunque fronte politico provenga, non può non aver apprezzato la limpidezza d’animo e la passione che ha sempre animato il suo operato. Poco più di 40 anni, troppo pochi per lasciare questa terra. Al marito Alberto, a tutti i suoi familiari e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia un sincero abbraccio da parte mia e dell’intera amministrazione comunale”.

Chiara Frontini, Sindaca di Viterbo

“La scomparsa di Valentina Paterna è un grande dolore per tutto il nostro partito e per l’intero consiglio regionale del Lazio”.

Parole di grande tristezza quelle di Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in merito alla prematura scomparsa di Valentina Paterna, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, morta a soli 42 anni.

“Rivolgo il mio pensiero a tutta la famiglia, alla comunità di Tarquinia dove Valentina era coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia e al nostro partito tutto: sono sicuro, e mi impegnerò in tal senso, che tutte le battaglie politiche della collega saranno ora portate avanti dai nostri militanti con ancora maggior determinazione”, chiude Bertucci.

Rinascimento si unisce al dolore della comunità di Tarquinia per la scomparsa di Valentina Paterna. Dario Di Francesco, coordinatore regionale del partito : “La scomparsa di Valentina Paterna ci colpisce profondamente, tutta la comunità politica di Rinascimento ha sempre apprezzato il suo lavoro e disponibilità.”

A cui segue la nota di Daniela Bordo, coordinatrice provinciale di Viterbo, sua amica personale: “Valentina, ci hai preceduti nel cono di luce in cui tutti ci ritroveremo un giorno. Ora resta il compianto mio e di tutta la mia famiglia” .

«Troppo presto ci lascia, a soli 42 anni, Valentina Paterna, consigliere regionale di FdI. Un dolore enorme. Una donna dalla nobiltà d’animo fuori dal comune e con una grande passione politica per la quale si è spesa fino all’ultimo. Di lei mi resta quel meraviglioso sorriso, aperto e solare. Mi stringo con affetto sincero alla sua famiglia in questo difficile momento». Così l’assessore Turismo, Sport e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, ricorda la consigliera regionale di FdI Valentina Paterna scomparsa ieri.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa del consigliere regionale Valentina Paterna. La politica ha perso una donna delle istituzioni che ha sempre posto il bene della collettività al di sopra di qualsiasi ambizione. Ho conosciuto Valentina in consiglio regionale ed ho avuto modo di apprezzare la sua passione, la sua determinazione, il suo senso del dovere. Alla sua famiglia le mie sincere condoglianze nella certezza che Valentina resterà per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla un esempio di vita e di buona politica». Così l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni.

“E’ con profondo dolore che apprendo della prematura scomparsa della collega Valentina Paterna. Collega sempre disponibile al dialogo. Con la sua scomparsa il Consiglio Regionale del Lazio ha perso una una valida persona. Mi stringo al dolore della famiglia e dell’intero gruppo regionale di Fratelli d’Italia”.

Nazzareno Neri, Capogruppo di Noi Moderati alla regione Lazio

Il Sindaco Emanuela Socciarelli e tutta l’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro si stringono attorno alla famiglia, agli amici e alla comunità di Tarquinia per la scomparsa prematura della Consigliera Regionale del Lazio Valentina Paterna. Valentina era un esempio di grande determinazione, che ha saputo trasmettere con il suo entusiasmo nell’attività politica e nel continuo dialogo con la cittadinanza. Un impegno che ha portato avanti nonostante la malattia, nella speranza che il ricordo del suo lavoro possa offrire conforto e ispirazione per il futuro.

Amministrazione Comunale di Montalto di Castro

“Nello stringerci al dolore di Alberto, della famiglia e della comunità che la consigliera Valentina Paterna ha rappresentato, ho scritto ai presidenti di commissione e dei comitati, invitandoli a sospendere le attività nei rispettivi organismi nelle giornate di oggi e domani, 27 e 28 marzo. Per le medesime giornate, sarà esposta la bandiera a mezz’asta”.

Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma