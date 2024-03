Sanità , Sabatini(FdI): “Tempi di attesa ridotti del 30% risultato che premia nostro lavoro”

“Grazie alla lungimirante politica del presidente Rocca, della Giunta regionale e della maggioranza di centrodestra che governa la Regione Lazio, dopo un anno di governo si iniziano a vedere i primi concreti segnali di inversione di tendenza in campo sanitario. I tempi di attesa per una risonanza magnetica sono stati ridotti del 30%. a dimostrazione di come le soluzioni attuate in questi mesi siano state efficaci. Si tratta ovviamente di un primo risultato che però dimostra la validità dei provvedimenti messi in campo e che hanno favorito una positiva sinergia fra sanità pubblica e sanità privata convenzionata a totale vantaggio dei cittadini che hanno potuto beneficiare di esami più rapidi da ottenere e maggiori prestazioni. I dati sono molto confortanti e ci dicono che siamo sulla strada giusta per rilanciare il nostro sistema sanitario all’ insegna della qualità dell’ efficienza”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini