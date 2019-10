Si avvicina la 10^ edizione di CioccoTuscia “La Cultura dei Dolci Sapori” che si svolgerà unicamente nei giorni 19 e 20 ottobre nel centro storico di Viterbo (Palazzo dei Papi e Piazza S.Lorenzo).

L’evento più importante nel panorama enogastronomico locale, che da anni coinvolge migliaia di visitatori, ritorna a Viterbo e rimane l’originale manifestazione a tema cioccolato che coinvolge da anni le realtà del territorio!

Nella Sala Alessandro IV del Palazzo papale saranno presenti gli stand di cioccolato e di dolci di vario genere con aziende quasi tutte del territorio con le loro eccellenze e l’area show cooking dove si alterneranno le dimostrazioni gratuite di pasticceri professionisti;

Nella Sala delle Scuderie (piano inferiore del Palazzo papale) ci sarà spazio per le tante attività gratuite quali laboratori didattici (di disegno, di ceramica, sulla natura) e di pasticceria, le mostre fotografiche, la storia del cioccolato, i percorsi sensoriali, l’angolo del libro e le attività di animazione con giochi gonfiabili, giochi in legno e palloncini!

Piazza S.Lorenzo invece è un luogo raccolto che, oltre al Palazzo dei Papi, ospita anche la cattedrale di San Lorenzo, location ideale per il Villaggio CioccoTuscia Viterbo 2019 durante il quale non mancheranno rievocazioni storiche, sfilate di figuranti del corteo storico, esibizioni majorette, artisti di strada, allestimenti floro-vivaistici, istallazioni permanenti e area ristoro con truck food e casette di legno con panini gourmet, primi piatti, caldarroste, birre artigianali, patatine fritte, hambuger, cartocci di pesce fritto, pizze fritte con creme dolci e per finire la fattoria didattica con splendidi cavalli e vitelli maremmani per trascorrere momenti in allegria e indimenticabili.

Come ogni anno è prevista anche la consegna dei Premi Statuetta d’Oro ad alcuni volti noti per il ruolo di ambasciatori della Tuscia.

Tra i partner istituzionali 2019 di CioccoTuscia ci saranno, oltre al Comune di Viterbo, Diocesi, Coldiretti, Confartigianato, Cna Viterbo e Civitavecchia, Confcommercio Lazio Nord, Confesercenti, Camera di Commercio, Sodalizio Facchini S.Rosa, Comitato Centro Storico Viterbo, Caritas e ASL Viterbo che con la loro collaborazione contribuiranno a realizzare la migliore edizione di sempre.

Gli organizzatori vi aspettano nella splendida Viterbo per l’ennesimo grande successo di CioccoTuscia!

Ingresso alla manifestazione, partecipazione ai laboratori e alle dimostrazioni di pasticceria tutto gratuito – Info su www.cioccotuscia.it