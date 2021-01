Giornata con tempo stabile su tutto il territorio; al mattino i cieli saranno poco nuvolosi, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Qualche nube in serata sempre senza fenomeni di rilievo.. Temperature comprese tra -2°C e +9°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio e sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

AL NORD

Sole prevalente al mattino sulle regioni settentrionali d’Italia eccetto sulle Alpi di confine con deboli nevicate fino a quote basse. Al pomeriggio tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, in serata qualche addensamento in transito su tutte le regioni con deboli nevicate solo sulle Alpi di confine fino e quote medio-basse.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del beltempo sulle regioni centrali anche se con degli addensamenti nuvolosi al mattino tra Umbria e Toscana. Precipitazioni assenti per tutto l’arco della giornata e su tutte le regioni, anche in serata tempo stabile con cieli poco o al più irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Qualche nota di maltempo al sud Italia e nello specifico sulle isole maggiori con piogge o nevicate in montagna. Sia al mattino che al pomeriggio sono previste delle deboli precipitazioni sul settore centro-settentrionale della Sicilia e su quello centro-occidentale della Sardegna, localmente anche in Puglia. Neve dai 800-1000 metri.

Temperature in aumento su tutta Italia specie nei valori massimi.