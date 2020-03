Angelo Borrelli, Capo Dipartimento a margine del Comitato Operativo, in conferenza stampa, ha annunciato dati costanti per la diffusione del COVID 19.

Borrelli ha dichiarato che al momento 28.710 persone risultano positive al virus, 2.648 in più oggi.

12.090 sono le persone in isolamento domiciliare, 2.257 in terapia intensiva.

Sono 4.025 le persone guarite, oggi +37%. I deceduti sono oggi 475.

Per la CROSS 55 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia in altre Regioni, + 5 rispetto a ieri.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania*, 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata.

Totale Casi 35713+4207 Totale attualmente positivi 28710 (80.39 %) +2648 Nuovi Positivi 2648 (7.41 %) Totale Ospedalizzati 16620 (46.54 %) +1666 Ricoverati con sintomi 14363 (40.22 %) +1469