“Apprendiamo con grande soddisfazione le notizie relative all’esito del Collegio di direzione della Asl di Viterbo tenutosi nella giornata di ieri. Ringrazio doverosamente il commissario straordinario della Asl Egisto Bianconi per il grande lavoro che sta svolgendo dal momento del suo insediamento e, nel dettaglio, per gli interventi di prossima realizzazione che riguarderanno l’ospedale di Belcolle e altre infrastrutture del nostro territorio.

Segno evidente – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini – di come stia cambiando la sanità provinciale grazie alla Giunta Rocca che con la programmazione della nuova rete ospedaliera e con ingenti investimenti ha restituito centralità e prestigio ai territori e alla nostra provincia. In particolare, da sottolineare il progetto relativo al nuovo Pronto soccorso atteso da troppi anni che consentirà di dare finalmente soluzione a numerose problematiche e criticità più volte segnalate dai cittadini e che per troppo tempo sono state oggetto di promesse mai attuate fino ad oggi. Finalmente è finta l’era dei proclami ed è iniziata quella dei fatti”.