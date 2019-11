L’edizione romana dei CDS assoluti dell’11 maggio 2019 tenuti allo storico stadio Paolo Rosi, ha sorriso agli atleti vetrallesi.

Lo sprinter Alessio Pieragostini nel giorno del suo compleanno, apre la stagione con un primato personale nei 100mt con il tempo di 11″11. L’atleta di Giovanni Tomasicchio sigla anche il nuovo primato provinciale Promesse, che apparteneva ad un altro atleta vetrallese, il velocista portacolori dell’Atletica Alto Lazio Francesco Mazzocchi che in quella categoria seppe correre nella Finale CDS Assoluta di Alessandria nel 2008 in 11″12.

In gara nei 100mt debutto anche per Tatiana Fontana, mentre nelle pedane i lanciatori Juniores Sara Tonni nel lancio del martello ottiene la misura di 39,37m e Carlo De Cesaris nel lancio del disco (da 2 kg) si classifica settimo con il lancio di 31,13mt.

Bene anche la prima uscita di Giovanni Tomasicchio, sopra citato come allenatore degli sprinter vetrallesi, quest’anno atleta in forze alla Libertas Orvieto, che in solitaria ottiene il tempo di 10″70 vincendo la gara del CDS umbro.