Secondo impegno e secondo successo in Coppa Lazio per le Ants che, dopo aver espugnato l’impianto della Stella Azzurra Roma Nord, si ripetono anche contro Santa Marinella.

Il punteggio finale, 60-42, fotografa abbastanza bene l’andamento di un match che le ragazze guidate da Carlo Scaramuccia hanno sempre condotto, gestendo il vantaggio con autorevolezza e concedendosi un finale senza troppi patemi. Buona la prestazione di tutto il gruppo gialloblù, apparso in crescita rispetto alla prima uscita e già sulla strada giusta per l’esordio in campionato, in programma sabato 13 ottobre fuori casa contro la Pallacanestro Roma.

Intanto è arrivata, come già nella passata stagione, la qualificazione alla Final Four di Coppa Lazio che si disputerà durante il periodo natalizio in una sede ancora da decidere. “Siamo contenti della vittoria e di quanto fatto sul parquet – commenta coach Scaramuccia – ho visto cose buone ed altre su cui dovremo ancora lavorare molto, ma è normale in questa fase dell’anno. Dal punto di vista sia fisico che tattico ci sono stati dei passi avanti e questo è ciò che conta, ora concentriamoci sui prossimi match e cerchiamo di essere pronti per il via del campionato”.

Dovendo osservare un turno di riposo imposto dal calendario, la dirigenza viterbese ha organizzato per questa domenica alle 17,30 al PalaMalè un test amichevole contro la formazione di Ancona che parteciperà al campionato di serie B delle Marche. Un’occasione utile per proseguire nel processo di crescita e mettere ulteriormente a punto la condizione.