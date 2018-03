VITERBO – Si è disputato, il 18 Marzo 2018 il 7° Memorial Luigi Moretti gara Regionale Individuale di bocce, organizzata dalla Bocciofila Viterbese affiliata al Comitato FIB di Viterbo.

La Kermesse sportiva ha registrato la partecipazione di 118 atleti provenienti dai Comitati Provinciali del Lazio, della Toscana e dell’Umbria. Una grande e qualificata presenza di giocatori che hanno gareggiato per aggiudicarsi l’ottimo montepremi messo a disposizione dagli amici, del compianto Gigi, dagli sponsor e dalla Bocciofila Viterbese, ma in particolare per ricordare un grande appassionato dello Sport delle bocce.

La gara si e svolta in 15 bocciodromi affiliati e fin dalle fasi preliminari del mattino gli spettatori hanno apprezzato le ottime giocate degli atleti . Le fasi finali sono state disputate nel bocciodromo della Società organizzatrice alla presenza di un pubblico appassionato che ha ammirato le ottime giocate dei giocatori e in particolare del vincitore della gara, che ha superato in finale Luca Di Felice che Domenica scorsa aveva trionfato nella Gara Nazionale disputata a Roma .

Direttore di gara, Umberto Bonucci coadiuvato da David Segatori e dagli arbitri del Comitato di Viterbo . Hanno assistito alla manifestazione, i dirigenti della bocciofila, la moglie di Gigi ,Mariano Camilli, Vice Presidente del Comitato Provinciale e Remigio Fabbri Consigliere del Comitato viterbese.

Classifica:

1°classificato, Stefano Tarparelli (cat.B) della Bocciofila” Sant’Angelo Montegrillo” del Comitato di Perugia

2°classificato, Luca Di Felice (cat.A) della Bocciofila “ S.S. Assunta” del Comitato di Roma;

3° classificato,Andrea Alimenti (cat.A) della Bocciofila “ Trevana” del Comitato di Perugia;

4° classificato,Angioletto Taschini (cat.C) della Bocciofila “ San Donato” del Comitato di Viterbo.

Prossimo appuntamento : 10° Trofeo “Città di Bracciano “ specialità Coppia a settori” che si disputerà il prossimo 25 Marzo 2018 nel Bocciodromo Santa Lucia di Bracciano.