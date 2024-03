Domus Mulieris sconfitta in casa da Civitanova

La Domus Mulieris deve cedere il passo a Civitanova Marche nel secondo match del girone playoff, con le marchigiane che si impongono 73-64 al termine di un match molto combattuto e caratterizzato da alte percentuali in attacco per entrambe le formazioni.

Pur dovendo fare i conti con le assenze di Bertollini, Nobili e Pasquali, la formazione di casa cerca di ribattere colpo su colpo alle avversarie, impegnate a rincorrere una delle prime due posizioni che garantiscono un posto nelle semifinali promozione. Trascinate da Panufnik e Jaworska, le ospiti confermano di essere un quintetto di valore ma la Domus Mulieris non ci sta e trova nella cubana Despaigne la chiave per rimanere a contatto. Peccato che la lunga gialloblù sia costretta ad uscire ben presto dal match con tre falli a carico nel primo periodo, così la strada si fa ancor più in salita per il gruppo di coach Scaramuccia che riesce ugualmente a limitare i danni e a rientrare negli spogliatoi con solo sei punti di distacco.

Nel terzo parziale la Domus Mulieris continua a crederci e sembra potersela giocare ad armi pari, poi però arriva l’infortunio di Arianna Puggioni (distorsione alla caviglia che dovrà essere valutata nei prossimi giorni) e così coach Scaramuccia si ritrova a dover lanciare un quintetto pieno di giovanissime per fronteggiare Civitanova.

La risposta delle ragazze viterbesi è davvero valida, le ospiti si mantengono sempre avanti ma non scappano mai e devono faticare per guadagnarsi i due punti che cercavano. Per la Domus Mulieris, ormai fuori da ogni lotta per le prime due posizioni, una prestazione comunque positiva che conferma la crescita delle tante giovanissime presenti nel roster gialloblù.

La prossima settimana è previsto un altro turno di riposo per le ragazze viterbesi che torneranno in campo il 14 aprile nella sfida casalinga contro la Pink Terni.

Domus Mulieris: Puggioni A. 11, Paco 2, Puggioni S. 10, Tarroni, Gionchilie 9, Gansou n.e., Masnata 8, Fantozzi, Ricci, Pirillo 8, Despaigne Bongo 16. All. Scaramuccia

Fe.Ba Civitanova: Streni, Panufnik 20, Sciarretta 4, Severini 9, Binci 17, Contati, Cesareo n.e., Jaworska 20, Pelliccetti 3, Lazzarini. All. Melappioni

Arbitri: Matteo Amato e Carlotta Venditti, entrambi di Roma

Parziali: primo quarto 19-22, secondo quarto 34-40, terzo quarto 50-56