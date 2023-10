Buoni risultati per gli altri atleti della FinassAssicurazioni Atletica Viterbo

Tanta voglia di gareggiare a Viterbo, dove si è svolto l’ultimo dei pochi appuntamenti agonistici programmati quest’anno dal locale comitato provinciale della fidal, la seconda giornata dei Campionati Provinciali per le categorie giovanili e per gli Allievi e Juniores. Squadre provenienti come in passato dalle regioni limitrofe (Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria, numerosissime dal Lazio e ben 6 formazioni di squadre della nostra provincia, che hanno messo a dura prova il Gruppo Giudici di Viterbo, con gare completate sotto i riflettori del campo in tarda serata. Ottimi i risultati ottenuti dalla formazione giovanile della Finass Assicurazione Atletica Viterbo e da quella assoluta dell’Atletica Alto Lazio del pres. Ermanno Tronti, che in queste ultime competizioni del 2023 hanno fatto valere l’ottimo lavoro svolto da atleti e tecnici durante tutto l’anno sportivo.Per la Finass Viterbo

nella categoria Esordienti vittoria negli F5 nel lungo per Linda Weidekind e 2^ nei 50m. per Stella Fabbretti e 1° nei M5 per Paolo Santoro nei 50m. e 2° nel lungo. Negli F8 vittoria nei 50m. e nel lungo per Annachiara Cavallo e negli M8 2° nei 50m. per Matteo Casini. Negli F10 vince 50m. e lungo Stella Terzoli con 2^ Sara Nicolardi e 3^ Melissa Cioccoletti. Nella categoria Ragazzi vittoria nell’alto per Andrea Forte e Sole Coletta, Claudia Iacomelli si impone nei 1000m. e Michele Benedetti è 2°. Tra i cadetti da sottolineare il nuovo record provinciale ottenuto dopo un lungo inseguimento dal pupillo di Salvatore Nicosia, Enrico Bossi nei 1000m. con il tempo di 2’45”96 (precedente del ’96 ottenuto da Alessandro Italiano dell’Alto Lazio), e i record personali ottenuti da Simone Nicolardi sempre nei 1000m. con 3’00”98, Riccardo Cianchelli nel martello con 34,80m. e Angelo Carofano nel triplo con 11,32m. Vittoria nell’alto per Tommaso Peroni e Matilde Paparozzi e 2° posto per Tommaso Montanini.