Finass Assicurazioni Atletica Viterbo due volte sul podio con i Cadetti e le Cadette nelle Prove Multiple a Rieti

In evidenza Angelo Carofano, Matilde Casini e Matilde Bertini.

Si è svolta a Rieti nello splendido impianto del Raul Guidobaldi domenica 17 marzo 2024 la 3^ prova del campionato regionale di Prove Multiple riservato alla categoria Cadetti/e con numerosi atleti delle società del Lazio impegnati nel Tetrathlon composto da gare sui 60Hs. Alto, Giavellotto e 600m. Presenti alla gara anche gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che accompagnati dai loro tecnici di riferimento Linda Misuraca, Leonardo Bargagli e Umberto Battistin, hanno conquistato il podio a squadre, nella classifica generale delle tre prove, terzi classificati sia con i Cadetti che con le Cadette. Tra i Cadetti in grande evidenza Angelo Carofano che si è imposto nella prova dei 60Hs. realizzando il suo nuovo record personale con 9″09 e 1’38″98 sui 600m., e tra le Cadette in evidenza Matilde Casini 3^ nel Lungo e 4^ nei 60Hs. con 10″08. Bene anche l’esordiente Matilde Bertini che realizza il 5° posto nella gara dei 600m. correndo in 1’56″38 e punti preziosi per le due squadre conquistati anche da parte di Sofia Nezda, Michele Benedetti e Andrea Forte. (G.M)