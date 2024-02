Grandi soddisfazioni per l’A.S.D. Mizuumi Dojo di Montefiascone al Grand Prix di Lombardia della

Federazione Italiana Karate

Nel fine settimana appena trascorso si è svolto il Grand Prix di Lombardia della FIK Federazione Italiana

Karate a Mariano Comense, riservato alle cinture marroni e nere.

Una due giorni all’insegna dello sport con 950 atleti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati nelle

gare di kata (forma) e kumite (combattimento).

Erano presenti quattro atleti della Mizuumi Dojo, Scuola di Karate Keikenkai di Montefiascone che hanno

brillato per la maturazione personale e agonistica che li ha portati ad ottenere risultati eccellenti ed essere

in pole position nella classifica azzurrabili della FIK, che consentirà ai primi classificati di vestire i panni di

atleti nazionali e partecipare ai mondiali IKU il prossimo ottobre a Buenos Aires in Argentina.

Oro senza alcuna incertezza per l’ottimo Erico Koceku (già atleta azzurro FIK nella scorsa stagione), nella

gara di combattimento categoria cadetti (14-15 anni) shobu sabon +70 kg. Erico, forte dell’intenso periodo

di allenamenti giornalieri svolti tra Montefiascone nel suo dojo in Via Dante Alighieri 104 e Viterbo presso il

dojo Keikenkai, ha sbaragliato i suoi avversari costruendo azioni intelligenti e senza errori, modulando

perfettamente ogni fase del combattimento su ciascun avversario. Un atleta che, nonostante la giovane età

grazie al suo impegno, dedizione e pazienza, sta esprimendo una maturità da “veterano”.

Oro per la giovanissima Erica Calabrese nella gara di combattimento categoria cadette (14-15 anni) shobu

sanbon -47 kg. Erica ha realizzato una vera impresa. In un’affollata categoria di cui ha aperto le danze

essendo stata la prima sorteggiata, ha affrontato quattro combattimenti molto impegnativi con avversarie

che la sovrastavano fisicamente e di indiscussa capacità tecnica. Erica ha dimostrato una determinazione e

un coraggio non comuni. Ha agito tatticamente in modo molto intelligente, presente a se stessa, facendo

tesoro di tutte le indicazioni ricevute in allenamento e ha scalato, senza arretrare mai con tenacia e

determinazione, i gradini verso il podio più alto.

Bronzo per Viola Calabrese (anche lei selezionata tra gli azzurri della FIK lo scorso anno), nella categoria

cadette (14-15 anni) nella gara di combattimento shobu sanbon -55 kg. Viola ha sostenuto tre incontri in

una pool molto impegnativa in cui ha potuto esprimere l’eccellente crescita delle sue doti di combattente.

Dopo un primo incontro vinto senza particolari difficoltà con diverse belle azioni, non è riuscita a chiudere

la partita nel secondo durante il quale alcune distrazioni hanno fermato la sua avanzata verso la finale. Si è

comunque riscattata brillantemente andando a guadagnare con grande caparbietà la finale per il terzo

posto, ottenendo così un meritatissimo bronzo.

Nulla da fare invece per Mattia Chiodo nella categoria juniores (16-17 anni) nella gara di combattimento

shobu-sanbon -75 kg. In un’affollatissima categoria di giovani molto preparati tecnicamente e fisicamente,

Mattia, seppure dando prova di grande volontà e determinazione, non è riuscito a concretizzare le sue

azioni e a portare a casa il risultato sperato. Certamente paga un po’ lo stop all’attività agonistica della

scorsa stagione ma è anche certo che Mattia ha tutte le carte in regola per ottenere belle soddisfazioni in

futuro.

Non è potuto invece essere presente alla competizione Ivan Grossi, categoria esordienti (12-13 anni),

entrato quest’anno nella selezione degli agonisti del dojo, selezione che si arricchisce ogni anno di qualche

elemento nuovo “pescato” tra i tanti allievi che lo frequentano, interessati in modo particolare all’attività

agonistica.

La M^ Paola Polegri, insegnante titolare della Mizuumi Dojo Scuola di Karate Keikenkai, esprime tutta la sua

soddisfazione per i risultati ottenuti e fa gli auguri ai suoi allievi per la prossima e ultima gara della stagione,

il Campionato Italiano, che si terrà a Montesilvano (PE) il 23-24 marzo.