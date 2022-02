Cinque vittorie consecutive, tutte per 3-0, fanno il quadro del grande momento di forma che sta vivendo l’Ecosantagata Civita Castellana. Nemmeno la lunga pausa per l’ondata di Covid ha stoppato il rendimento dei rossoblù, sempre più in corsa per un posto nei playoff per la promozione in serie A3.

Domani pomeriggio i ragazzi di coach Beltrame si preparano a una nuova sfida: al Palaparenti di Santa Croce sull’Arno, in Toscana, sul campo della Lupi Santa Croce. Fischio d’inizio alle 17.

Si tratta di una formazione giovane, la seconda squadra di quella Lupi Santa Croce che milita in serie A2, con gli inevitabili pregi e difetti tipici della giovane età. Attualmente occupa la terzultima posizione in classifica, ma ha le doti tecniche e fisiche per risalire.

“La Lupi Santa Croce è una squadra che può dare del filo da torcere a tutti – commenta coach Stefano Beltrame – Hanno molti meno punti di quello che permetterebbe il loro reale valore, a causa dell’inesperienza e del fatto che spesso devono fare a meno dei loro giocatori migliori, che si aggregano alla squadra di A2. In ogni caso hanno grande brillantezza fisica, nella fase di attacco e muro sono assolutamente da temere”.

“Dal canto nostro – continua il mister – non abbiamo alternative alla vittoria. Ormai siamo in zona playoff e vogliamo lottare fino alla fine per restarci”.

Ancora ai box per infortunio lo schiacciatore Pollicino, mentre al centro rientra Buzzao, che si gioca il posto nel sestetto titolare con Antonini. “Sia Buzzao che Antonini hanno giocato benissimo ogni volta che li ho chiamati in causa – dice Beltrame – quindi non ho ancora deciso chi schierare domani. Ma sono contento di avere dubbi di questo tipo: significa che abbiamo una rosa di livello e che tutti stanno spingendo al massimo per crescere”.