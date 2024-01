Ultima di andata per la Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domani alle 18 in Toscana contro Gruppo Lupi Pontedera. In palio tre punti importantissimi che per i ragazzi di Perez Moreno, oltre alla vittoria nel girone di andata garantirebbero il passaggio al primo turno di Coppa Italia.

Ad attendere la capolista, una squadra che in casa ha subito fin qui una sola sconfitta, quella contro Castelfranco per 1/3 alla sesta giornata, e che avrà voglia di riscattarsi del brutto passo falso di sette giorni fa in casa dell’Anguillara (3/1).

“Andiamo a Pontedera a giocare un’altra partita importante -spiega Victor Perez Moreno- purtroppo sempre in trasferta, senza il calore dei nostri tifosi. Abbiamo iniziato a lavorare già da domenica scorsa su tutte le cose che non hanno funzionato contro Sesto Fiorentino per poter affrontare tranquillamente una squadra con un organico importante come Lupi Pontedera: squadra con giocatori di esperienza come gli schiacciatori Del Campo e Lumini e l’opposto Frosini”.

Probabile formazione iniziale dei padroni di casa: Lazzeroni in regia con Frosini opposto, Lumini e Del Campo di banda, Pozza e Lusori al centro, Resegotti libero

A dirigere l’incontro i signori Marco De Orchi e Giulio Cervellati.

Prevista la diretta streaming su facebook.com/eravolleyballprojec