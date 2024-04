PingLazio!, il tennistavolo nelle piazze e nelle scuole della Regione

Il Liceo reatino Principessa Elena di Napoli e l’ex Campo Boario di Montefiascone gli scenari della prima tappa.

Al via l’iniziativa del comitato Lazio di Federtennistavolo per promuovere la disciplina, anche in vista dei Campionati Mondiali Master che si svolgeranno a Luglio alla Fiera di Roma portando in città seimila iscritti e almeno un migliaio tra tecnici e accompagnatori.

“In un anno che ha registrato il record assoluto di tesserati nel Lazio, segno di un vero e proprio

boom in tutto il mondo, sentivamo l’esigenza di un’iniziativa estesa e coraggiosa che facesse

incontrare la domanda crescente con l’offerta che le nostre Associazioni propongono sul terri-

torio. – le parole del Presidente regionale FITeT Andrea Pizzi – “PingLazio!” è un marchio, un

contenitore dove raccogliere iniziative dedicate alla promozione e all’attività dei moltissimi nuovi

tesserati in vista dei Mondiali di Luglio a Roma, un evento che promette di fare la storia della

nostra Federazione: stiamo parlando del torneo di Tennistavolo con il maggior numero di iscritti

mai organizzato al mondo”.

A Rieti il Liceo Elena Principessa di Napoli, a due settimane dalla kermesse provinciale dei Campionati

studenteschi, riapre le porte della sua palestra al Tennistavolo, replicando squisita ospitalità e il sincero

entusiasmo dei collaboratori scolastici, dei docenti e della Dirigente Paola Giagnoli. Una bella mattinata

a cui hanno partecipato studenti, ragazzi dell’ASD L’Ardiglione, motore della crescita del Tennistavolo in

città e co-organizzatori della manifestazione, e cittadini appassionati. A chiudere un torneo di doppio.

Con il patrocinio del Comune di Montefiascone e l’interessamento della vice Sindaca Rosita Cicoria si è

aperto al pubblico alle 11:00 l’evento nella città falisca, affacciato sulla piazza dell’ex Campo Boario.

A coordinare l’ASD Tuscia Tennistavolo, che ha schierato dirigenti e soci per allestire e assistere i par-

tecipanti. Complice il meteo e la temperatura mite, la manifestazione si è protratta fino al tramonto con

la premiazione del torneo.

A seguire, domenica, il secondo step presso la palestra romana dell’ASD TTCR e la festa del Tennista-

volo di Piazza Vittorio, con la collaborazione di APS Piazza della Salute, di ENPAM, di OPES, di Roma

Ping Pong, del I Municipio Roma Centro e dell’Assessora Cultura, Scuola, Sport e Politiche Giovanili Giulia Silvia Ghia.