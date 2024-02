Quasi esauriti i posti per il Tarquinia Offroad, il tour motociclistico. L’evento, per precisa scelta del gruppo organizzatore, è stato reso disponibile in forma gratuita, senza spese a carico dei partecipanti ad eccezione per eventuali occorrenze di pernottamento e ristorazione.

Al di là di ogni aspettativa, i partecipanti si sono accreditati sia dalla Toscana che dal Lazio, con alcune prenotazioni anche da paesi della Tuscia, segno della forte voglia di scoprire il territorio in sella alle due ruote.

Il gruppo organizzatore dei Ridden Riders, proveniente dalla Lombardia, ha già all’attivo moltissimi tour simili, svolti prevalentemente tra Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, e si muove sia su strada asfaltata che su sterrato.

Commenta Fabio Gagni del network SeAmiTarquinia: “Sviluppare il mototurismo nella nostra zona non può prescindere dal veicolare qui questo tipo di tour, e siamo davvero felici che già vari gruppi abbiano scelto Tarquinia come tappa. Il nostro lavoro di networking, che prosegue da mesi, è stato possibile grazie all’entusiasmo di questi gruppi di motociclisti organizzatori ed all’aiuto di tanti concittadini che hanno scelto di dare il proprio contributo. Sebbene sia una iniziativa apolitica e volontaria, sono certo possa portare grandi risultati e divenire un obiettivo di tutti, diffuso e condiviso”.