Domani, a partire dalle ore 9, si svolgerà a Vallerano la quarta gara del campionato nazionale di tiro con l’arco storico Lias Asi 2023/24, la Lega italiana arcieri storici e le Associazioni sportive sociali italiane, valida anche per la classifica individuale del Campionato regionale del Lazio. L’evento è organizzato dalla Compagnia degli arcieri dell’istrice di Civita Castellana, con il patrocinio del Comune di Vallerano.

La competizione di svolgerà su un percorso di 18 piazzole individuate in tutto il centro dei cimini, dal giardino comunale al centro storico, mentre 165 sono gli iscritti provenienti da tutta Italia che indosseranno abiti riconducibili a un periodo che va dall’anno zero al sedicesimo secolo, utilizzando attrezzature sportive, sempre legate a quegli anni.

Il tiro con l’arco storico è, infatti, una disciplina sportiva che usa archi privi di sistemi di mira ed è basata solo sul puro istinto dell’arciere.

Il programma della giornata di domani, 19 novembre, prevede alle 8,30 l’accoglienza degli arcieri e l’inizio della manifestazione in piazza della Repubblica, alle ore 9 la chiamata delle piazzole, alle 9,30 l’inizio della gara e la premiazione, a fine competizione, sempre in piazza della Repubblica.

“Per il Comune di Vallerano – commenta il sindaco Adelio Gregori –, la tappa nazionale del campionato di tiro con l’arco storico Lias Asi è motivo di grande soddisfazione. Ospiteremo numerosi arcieri provenienti da tutta Italia e, per noi, oltre al prestigio dell’evento, sarà anche una buona occasione di promozione turistica e culturale del nostro paese. Ringrazio la Compagnia degli arcieri dell’istrice di Civita Castellana, per aver accolto il nostro invito e per aver lavorato alla realizzazione di un evento, sotto molti punti di vista, impegnativo a livello organizzativo”.