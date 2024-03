Viterbo al 17° Campionato Italiano FIK: 2 ori, 2 argenti e 4 Bronzi

Scuola Keikenkai: “a Buenos Aires… con scalo in Abruzzo”



Il 23 e 24 marzo scorso si è disputato il 17° Campionato Italiano di karate FIK presso il PalaRoma di Montesilvano (PE), impeccabile l’organizzazione ad opera del Comitato Regionale FIK Abruzzo.

L’ evento ha chiuso la stagione agonistica 2024 degli atleti e contestualmente si è definita la “classifica azzurrabili” nazionale, ossia la classifica meritocratica a punteggio che consentirà ai primi classificati di indossare di diritto la maglia azzurra della nazionale FIK.

La Scuola Keikenkai diretta dal M° Sergio Valeri ha partecipato all’evento con 15 atleti appartenenti al Gruppo Agonistico Keikenkai e 5 coach, conquistando 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi.



ORI:

Ottima la prestazione di Carabali Brayan (a.s.d Keikenkai HD, Viterbo) che nella specialità kata shotokan esordienti maschile, in una combattuta categoria di 15 atleti si impone con grande determinazione e lucidità fino a vincere la finale. Con questo oro si aggiudica il primo posto nella classifica della stagione 2024.

Kdib Younes (a.s.d. Doshin Kan – Budo Kai Vetralla) stravince la categoria kumite (combattimento) seniores -74 Kg pennellando la sua migliore prestazione agonistica di sempre e conquistando, oltre che l’ambìto oro, anche le ovazioni e i complimenti da parte di atleti, tecnici e dirigenti.



ARGENTI:

Carabali Brayan sale sul podio anche nella specialità kumite esordienti -45 Kg , sfugge l’oro solamente negli ultimi secondi dalla fine per un verdetto a seguito di prova video che assegna la vittoria all’avversario, argento per Carabali, perde la finale ma non perde il primo posto della classifica a punteggio della stagione 2024.

Altra gara entusiasmante è quella messa in opera da Kdib Amir (a.s.d. Doshin Kan – Budo Kai Vetralla) nella categoria seniores -62 Kg il quale raggiunta la finale, ha messo a dura prova il campione italiano in carica che domina la categoria da molto tempo, l’incontro finisce 4 pari, inizia l’estensione del tempo che assegna la vittoria al primo punto valido, a pochi secondi dalla fine l’avversario approfitta di una perdita di equilibrio e riesce ad andare a segno.



BRONZI:

Carvone Claudio (a.s.d Keikenkai HD, Viterbo) vince un prezioso bronzo nella specialità kata e nella difficile e prestigiosa categoria seniores stile shotokan, categoria composta da 23 atleti e caratterizzata da un alto livello di agonismo. Ottimo riscatto per il 7° posto della gara nazionale precedente, il gradino conquistato lascia ben sperare per il futuro in quanto l’atleta ancora minorenne ha esordito in questa stagione nella categoria seniores come anticipatario.

Ottima gara per Brizi Diego (a.s.d Keikenkai HD, Viterbo), sfiora il podio nella specialità kata e ci sale nella specialità kumite conquistando il terzo posto nonostante l’infortunio che gli ha compromesso la prestazione.

Surdu Maxim (a.s.d Keikenkai HD, Viterbo) vince il bronzo nella categoria kumite esordienti -55 Kg.

Gara “no”per Koceku Erico (a.s.d Mizuumi Dojo, Montefiascone) che si deve accontentare del bronzo nel kumite cadetti +70 ma rimane comunque al primo posto della classifica 2024.



Fuori dal podio ma ottime prestazioni degli atleti Rita Chiara, Anselmi Lorenzo e Vaselli Luca (a.s.d. Kanagawa ) e Chiodo Mattia (a.s.d Mizuumi Dojo, Montefiascone) impegnati in difficili categorie con atleti che vantano maggiore esperienza ma nelle quali hanno dato il meglio. Meno soddisfatti gli atleti Rinaldi Gabriel e Gerunzi Cesare (a.s.d Keikenkai HD, Viterbo), Calabrese Viola (a.s.d Mizuumi Dojo, Montefiascone) e Ferrami Francesco (a.s.d. Seishinkan, Ronciglione) che già sono proiettati al riscatto nella prossima stagione.

Grande dispiacere per l’assenza di Calabrese Erica (a.s.d Mizuumi Dojo, Montefiascone) e Kdib Adam (a.s.d. Doshin Kan – Budo Kai Vetralla) che vantavano un primo posto in classifica azzurrabili ma i quali sono stati impossibilitati a gareggiare causa infortuni.



I dirigenti, gli atleti e i genitori della Scuola Keikenkai ringraziano sentitamente tutti gli insegnanti delle sedi per il loro incessante lavoro durante la stagione, un grande ringraziamento speciale va ai coach presenti in gara che hanno svolto in modo impeccabile i loro compiti: il M° Marcello Orazi, il M° Antonio Scognamiglio, l’Istr. Giuseppe Carvone, al M° Paola Polegri in particolare per la grande esperienza e conoscenza della gestione gara ed infine all’ Allenatore del GAK Luca Laezza per la professionalità e la grande carica motivazionale che riesce a trasferire al gruppo.



Gli atleti Carabali Brayan nelle specialità kata e kumite e Koceku Erico (kumite) rimangono in trepidante attesa dell’ufficializzazione delle convocazioni per l’ IKU World Karate Championship che permetterà loro di indossare la divisa azzurra e volare a Buenos Aires, Argentina il prossimo Ottobre.