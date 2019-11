Reso noto il calendario degli incontri che la Vbc Viterbo dovrà affrontare la prossima stagione, per la sua prima, storica, partecipazione al Campionato di B2.

La squadra di Emiliano Giandomenico è stata inserita nel girone H che raggruppa squadre del centro Italia e della Sardegna.

“Difficile commentare il calendario perché non conosco i rooster delle squadre avversarie -commenta il Coach – di sicuro affronteremo società storiche della pallavolo laziale delle quali la più rappresentativa è la Giovevole Aprilia che nella passata stagione ha ottenuto una prestigiosa promozione in A2. Ci saranno, inoltre, tre squadre sarde che si dimostrano sempre insidiose e ci sarà ancora un ripescaggio. All’esordio saremo in trasferta a Pomezia ed oltre questo non vado perché tutta la nostra attenzione ed energia al momento deve essere su di noi; da neopromossa abbiamo bisogno di lavorare con intensità e qualità per cercare di portarci gradualmente al livello di B2”.

Il campionato prenderà il via il 19 ottobre con la Vbc Viterbo che esordirà quindi in trasferta a Pomezia. Alla seconda giornata, derby in casa con Civitavecchia per poi affrontare Terracina e nella successiva trasferta Cisterna, ovvero le co-protagoniste del girone A dello scorso anno in serie C. Le trasferte in Sardegna sono in programma il 7 dicembre ad Oristano, il 18 gennaio ad Olbia e l’ultima il 9 maggio a Cagliari per la giornata conclusiva della regular season.