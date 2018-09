Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo, per l’anno scolastico 2018/2019, gli studenti aventi i seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio; Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, del nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.632,93; frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari; frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, al primo e al secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo.

Per l’anno scolastico 2018/2019, gli alunni aventi diritto, residenti nel Comune di Tarquinia, potranno presentare la domanda con allegati: copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità; le prove d’acquisto/documentazione fiscale (fatture/ricevute fiscali); copia del documento d’identità in corso di validità, del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo; dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti di residenza e di frequenza, entro e non oltre il 24 OTTOBRE 2018.

Le domande, firmate da uno dei genitori o, dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale o, dal beneficiario, se maggiorenne, potranno essere presentate per singolo beneficiario presso l’Ufficio Protocollo in piazza Matteotti, dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle 13,00; presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in Via G. Garibaldi n. 23, (lun. merc. ven. ore 10-13), dove saranno disponibili i modelli di domanda.