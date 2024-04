Tuscania, masterclass di Cisternino al Supercinema e allo Spazio Fani

Sabato 20 e domenica 21 aprile al Supercinema e allo Spazio Fani di Tuscania (VT) Nicola Simone Cisternino, performer, autore ed insegnante di danza contemporanea, conduce la masterclass “Il corpo coreografico” all’interno di Bo.A.T. – Botteghe Anonima Teatri, percorso di perfezionamento professionale multidisciplinare dedicato ad attori/attrici e danzatori/danzatrici tra i 20 e i 35 anni a cura di Anonima Teatri, organizzato da Twain nell’ambito del progetto PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

“Il mio percorso formativo e scenico si colloca all’interno del mondo categorizzato della danza e del movimento fisico, sviluppando nei diversi anni un interesse sempre maggiore verso i sistemi corporei innati che permettono all’interprete di inserirsi in maniera istintiva, decanonizzata ed immediata all’interno di un ambito scenico-performativo.

Il laboratorio qui immaginato vorrà proporre specifiche pratiche corporee finalizzate a stimolare i sistemi percettivi che legano gli eventi dello spazio esteriore al nostro organismo ed in continuità alla manifestazione di azioni fisiche di risposta.

Nella prima giornata predisporremo il nostro corpo all’integrazione degli stimoli esterni focalizzandoci sull’importanza della funzione del tempo per arrivare il giorno seguente ad analizzare le possibilità organizzative dei nostri sistemi di output per rivelare un’azione fisica chiara nello spazio performativo dando vita a variabili interazioni comunicative e dialogative.”

Nicola Simone Cisternino svolge il biennio di formazione in tecnica urbana e contemporanea presso la scuola Opus Ballet di Firenze. Fondamentali per la sua formazione l’incontro con i danzatori ed insegnanti Massimiliano Barachini ed Elena Giannotti. Inizia la carriera da professionista per la compagnia Loris Petrillo Danza e la compagnia Virgilio Sieni con le quali instaura un rapporto di continuità lavorativa ancora in corso. Lavora con molte delle realtà italiane di maggior rilievo nel panorama nazionale, tra cui il collettivo CANI, Piergiorgio Milano, compagnia Abbondanza Bertoni, Cristina Rizzo, progetto Kinkaleri, Company Blu, compagnia Anton Lachky, Aldes-Roberto Castello e Silvia Gribaudi. All’attività da interprete si affianca l’interesse e la ricerca da autore. Nel 2016 crea il collettivo Sa.Ni. con la danzatrice Sara Sguotti. Nel 2017 nasce insieme ai danzatori Luca Zanni e Maria Vittoria Feltre il gruppo di ricerca Frames. Entrambi i progetti danno vita a produzioni vincitrici di numerosi premi coreografici nazionali. È finalista del Premio DNA appunti coreografici 2018 con il solo “Sobotta – Atlante di Anatomia Umana”, il quale debutta presso Cango – Cantieri Goldonetta. Sobotta è selezione Anticorpi XL 2020 e vincitore del bando NaoCrea diretto da Ariella Vidach, menzione all’interno della piattaforma Aerowaves tra i progetti extra selezione degni di attenzione. Con il suo progetto coreografico dal titolo “My Lonely Lovely Tale” è tra i selezionati della Nid Platform 2021 nella sezione Open Studios. Insegna e conduce laboratori in forma assidua per la scuola internazionale di formazione Opus Ballet di Firenze e per la scuola Atelier delle Arti di Livorno. Già insegnante ospite per Spoleto Danza, Twain Centro di Produzione Regionale e di Residenza Nazionale (Tuscania), Spazio Katapult (Berlino), Flic – Scuola di circo (Torino) ed altre realtà di risalto nazionale ed internazionale.

Bo.A.T. – Botteghe Anonima Teatri è un corso di alta formazione che prevede, presso gli spazi del Supercinema e Spazio Fani a Tuscania, masterclass sul teatro contemporaneo, metodo per azioni fisiche, metodo per azioni vocali, tecniche di interpretazione, recitazione cinematografica, drammaturgia, danza contemporanea, composizione coreografica con pedagoghi, registi, attori e coreografi di fama nazionale.

Per iscriversi inviare breve lettera motivazionale e CV ad [email protected] entro martedì 16 aprile con oggetto: CANDIDATURA Bo.A.T. È possibile usufruire di un posto letto nelle foresterie della struttura a costo aggiuntivo, previa richiesta.



INFO, COSTI E ISCRIZIONI: