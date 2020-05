Oggi, venerdì 15 maggio 2020, dalle 16 alle 16.45, il tarquiniese Silvano Olmi, dirigente nazionale del Comitato 10 Febbraio, assieme al presidente nazionale Emanuele Merlino, parteciperà alla trasmissione radiofonica “Sconfinamenti” , realizzata dalla redazione Rai del Friuli Venezia Giulia.

Sarà l’occasione per descrivere le iniziative in occasione del centenario della nascita di Norma Cossetto (1920-2020) che il C10F intende onorare con una serie di eventi, lo slogan “Un sorriso lungo cento anni” e la realizzazione di un libro dedicato alla vita e alla tragica morte della giovane martire istriana. In particolare, Olmi racconterà della manifestazione “Una Rosa per Norma Cossetto”, ideata dal viterbese Maurizio Federici, che l’anno scorso, il 4 e 5 ottobre, ha avuto un grande successo con cerimonie che si sono svolte in 130 città italiane e straniere. Iniziativa che sarà ripetuta anche quest’anno e inserita tra quelle da realizzare nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario.