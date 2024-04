Incontro formativo con il gruppo zoofilo di Bracciano alla scuola Giovanni Merlini di Viterbo

Svolto un incontro formativo con il gruppo zoofilo di Bracciano Fare Ambiente presso il cortile della scuola Giovanni Merlini.

Sono intervenuti per l’occasione, di fronte ad un pubblico emozionatissimo ma molto composto, educato e rispettoso formato da alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto, due splendidi esemplari di Siberian Husky Sasha e Zar ed i loro accompagnatori Roberto Rufino, Alessandra Lucarini e la guardia zoofila Barbara Cicchese, allo scopo di sensibilizzare i giovani cittadini di un mondo sempre più complesso ed articolato, al rispetto dell’ambiente e degli animali.

L’incontro che si è appena svolto è a supporto di un progetto che la scuola svilupperà il prossimo anno in collaborazione con il gruppo Zoofilo di Bracciano, al fine di rinforzare negli studenti il decentramento, che, a sua volta, permette lo sviluppo dell’empatia, della comprensione dei bisogni, dell’altruismo, della propensione al prendersi cura, dell’organizzazione responsabile di processi come la dedizione e la diligenza.

La relazione con il cane, inoltre, influenza le caratteristiche collaborative del bambino, poiché esso vive in una condizione di continua concentrazione ed in una affiliazione basata sul fare squadra.

Si ringraziano vivamente, per il loro intervento presso la Nostra Scuola e per avere regalato a tutti i nostri alunni un momento gioioso all’insegna dell’inclusione e dello stare bene insieme, il presidente della Stella Azzurra Pattinaggio di Viterbo Sig. Roberto Rufino e l’allenatrice Federale Sig.ra Alessandra Lucarini proprietari dello splendido esemplare di Siberian Husky di nome Sasha, vincitore del primo premio del Concorso QUATTRO ZAMPE IN FIERA 2024, secondo alla prima prova di campionato nazionale Opes e la guardia Zoofila dott.ssa Barbara Cicchese, proprietaria dell’allevamento Arabesque Star Kennel di Trevignano Romano