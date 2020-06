A causa della situazione sanitaria ancora precaria e data l’impossibilità di garantire ai partecipanti uno standard di sicurezza elevato, il Raid degli Etruschi è stato rinviato al prossimo anno e più precisamente dal 17 al 20 Giugno.

Una decisione presa a malincuore dallo staff dell’Etruria Historic Racing Club, associazione organizzatrice dell’evento, visto il grande interesse che la manifestazione aveva suscitato tra gli appassionati di auto storiche, soprattutto stranieri.

“Per noi, garantire la sicurezza e la salute dei concorrenti è fondamentale, ma dato il periodo ancora incerto che stiamo attraversando a causa del COVID – 19, non abbiamo potuto far altro che rinviare l’evento al 2021 – dichiara Mimmo Patara Presidente dell’Etruria Historic Racing Club – Questo stop forzato sarà comunque un incentivo per me e il mio staff ad organizzare una nuova edizione ancora più interessante e coinvolgente che possa far conoscere al meglio le bellezze paesaggistiche, architettoniche, storiche ed enogastronomiche della Tuscia con visite guidate presso i luoghi di maggiore rilievo culturale”.

Il Raid degli Etruschi è un raduno turistico internazionale di auto storiche che ha l’obiettivo di coinvolgere appassionati e collezionisti del settore e allo stesso tempo, far conoscere e apprezzare la Tuscia viterbese, una zona del Lazio ancora poco conosciuta ma ricca di storia e cultura.

La prima edizione ha riscosso un grande successo grazie alla partecipazione di numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia. Presente anche un equipaggio di Amburgo, Germania, con una splendida Jaguar XK 120 rossa, rimasto piacevolmente sorpreso dei luoghi, borghi e paesi attraversati durante i tre giorni.

Appuntamento dunque al prossimo anno!