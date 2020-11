Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge attese sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi.. Temperature comprese tra +7°C e +9°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino su tutto il territorio; nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno lungo la costa. Neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Migliora in serata salvo residue piogge sul Basso Lazio, quota neve in calo fino a 1200 metri.

AL NORD

Maltempo al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse e neve in Appennino, verso un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge. Sul resto del nord Italia giornata stabile con sole prevalente specie nella seconda parte della giornata. Neve oltre 800 metri di quota.

AL CENTRO

Maltempo diffuso sulle regioni centrali italiane con piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio, fenomeni più intensi sulle regioni adriatiche. Neve in arrivo sull’Appennino dai 1400 metri di quota in calo fino a 800 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo in serata o nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

La giornata inizierà con condizioni meteo in gran parte stabili, solo delle locali piogge in Campania, Sardegna e Molise. Peggioramento in arrivo dal pomeriggio con piogge, temporali e raffiche di vento nonché neve in Appennino con i fiocchi fino a 1000 metri di quota.

Temperature in forte calo sull’Italia, specie nei valori massimi.

