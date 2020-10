Su iniziativa di un folto gruppo di genitori di ragazzi con disturbi nello spettro autistico, sabato 3 ottobre 2020 è nata nel capoluogo ANGSA VITERBO APS.

Dopo tre anni durante i quali ANGSA LAZIO ONLUS ha indicato la strada da seguire sotto la guida di STEFANIA STELLINO e del suo direttivo, alla quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per il sostegno e l’insegnamento, e la forza che ci ha dato per rendersi autonomi.

Da questa esperienza un gruppo di genitori di ragazzi autistici della nostra provincia, capitanati dalla Presidente Paola Lanchi, dal vice presidente Alessandro Alfonsini e dai dirigenti Andrea Cruciani, Melissa De Santis ed Andrea Baleani ha preso vita una nuova associazione che si propone quale referente, per il nostro territorio, per chiunque abbia a cuore, per esigenza o sensibilità, la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.

L’idea è di realizzare progetti che nel tempo conducano questi ragazzi alla realizzazione dei progetti di vita che ciascuno di loro può raggiungere, nel rispetto della propria unicità e individualità.

“I nostri figli” – dice la Presidente PAOLA LANCHI- “possono e vogliono contribuire al bene comune, alla società civile. Per ottenere questo meraviglioso obiettivo devono potersi integrare (realmente) nella società, partendo dalla scuola e proseguendo nel mondo del lavoro, per concludersi in un percorso di vita autonoma, chiedono un piccolo spazio, il loro. Lo chiedono con umiltà e modestia, è un loro diritto! Lavoreremo per programmare e costruire un DOPO DI NOI con un percorso particolare e specifico per i nostri ragazzi che, divenuti adulti, trovano il vuoto. Si tende ancora molto a stigmatizzare i soggetti autistici. Cammineremo verso questo obiettivo confrontandoci con le Istituzioni locali, accoglieremo famiglie e volontari, realizzeremo progetti e daremo assistenza, ci sosterremo a vicenda.

La creazione di un’associazione è il mezzo per coordinare e ottimizzare gli sforzi di chiunque, per qualunque ragione, abbia a cuore questo obiettivo.

Nel perseguire la nostra missione abbiamo l’opportunità di poter contare sull’apporto imprescindibile di ANGSA ITALIA (http://angsa.it/), associazione nazionale di cui siamo parte, di cui seguiamo obiettivi e metodi.

Per informazioni sull’attività, sui progetti, per aderire o sostenerci potete contattarci scrivendo a [email protected], alla pagina Facebook ANGSA VITERBO o contattando i numeri 3484752784 /3283575342