Al via il Natale a Viterbo in versione streaming. A inaugurare la serie di eventi natalizi promossi dal Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e al turismo, in collaborazione con ATCL, sarà domani 8 dicembre alle ore 21, il concerto gospel proposto dalla World Spirit Orchestra, l’orchestra di voci nata alla Casa del Jazz di Roma nel 2011 e diretta da Mario Donatone e da Gio’ Bosco, due artisti di grande esperienza internazionale che hanno collaborato con tantissimi solisti e gruppi neroamericani di gospel in tour in Italia e in Europa.

La World Spirit Orchestra ha collaborato in spettacoli televisivi e teatrali con artisti come Neri Marcorè, Mario Biondi, Linda Valori, Fabrizio Poggi, oltre a produrre tanti spettacoli musicali e teatrali come Black History, Porgy and Bess, Il soffio della libertà, Worksong.

Il concerto ripercorre alcuni tra i classici del repertorio storico del gospel, dallo spiritual più arcaico delle origini al vasto repertorio dei gruppi anni ’60 e ’70 come gli Staple Singers, o i Soul Stirrers, che combinavano la preghiera con le rivendicazioni dei diritti civili per i neroamericani, a brani tratti da film come Sister Act o Eyes on the sparrow, film che hanno fatto conoscere questa musica in tutto il mondo.

Non mancano arrangiamenti originali su vivaci e differenti combinazioni ritmiche, come il groove latino di Wade in the water e il funky jazz di Halleluyah Time, brano strumentale scritto dal grande Oscar Peterson e reinventato con un movimentato arrangiamento vocale. E persino un brano gospel di Steve Wonder, Heaven help Us all.

L’amalgama tra le voci, la solidità e il feeling sicuro di una band insieme da tanti anni e con un suono “churchy” caratterizzato dal classico impasto piano, organo hammond e chitarra, l ‘intensità degli interpreti e la capacità di coinvolgere il pubblico, con lo sfondo solenne del coro che enfatizza l’impatto orchestrale, rende il concerto di World Spirit Orchestra un’esperienza musicale ricca, profonda e vitale, che permette di conoscere un mondo musicale che ha una lunga storia con le lenti dinamiche del presente e con un leggero e vivace eclettismo felicemente combinati tra loro.

Ensemble

Mario Donatone – piano, voce

Giovanna Bosco – voce, direzione

Isabella Del Principe – voce

Luna Whibbe – voce

Sonia Cannizzo – voce

Angelo Cascarano – chitarra, basso, voce

Andrea Mercadante – organo, voce

Roberto Ferrante – batteria, armonica, voce

CORO

Soprani

Attilia Ferrucci

Antonietta Vivolo

Antonietta Scala

Viola Creti

Flavia Ferrari

Contralti

Adele La Rana

Laura Capra

Ambra Accolti

Ilaria Gagliardi

Tenori

Loredana Tomei

Fabrizio Di Fazio

Angelo Faedda

Produzione Europa Musica

Delegato di Produzione Eugenio Falanga

Nel pomeriggio è prevista l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Plebiscito.

Tutti gli eventi musicali saranno in streaming sui canali social del Comune di Viterbo (pagina fb Visit Viterbo e canale youtube) e su Tele Lazio Nord, canale 629 del digitale terrestre.