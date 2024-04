“Oltre il blu”, le meraviglie del cielo incantano il pubblico di Vitorchiano

Il consigliere Salimbeni: “Successo per la mostra di astrofotografia, lo Star Party con osservazione della volta celeste e le altre iniziative”

Grande partecipazione a Vitorchiano all’evento “Oltre il blu. Viaggio tra stelle e pianeti”, organizzato dal Comune con la partecipazione di associazioni e professionisti del settore e delle scuole, attraverso cui grandi e piccoli hanno potuto approfondire la conoscenza del nostro universo e avvicinarsi alle meraviglie del cielo. In particolare, la serata finale “Star Party” di sabato 13 aprile 2024, con l’osservazione della volta celeste insieme agli esperti del GrAG – Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia, ha registrato una grande affluenza di pubblico, grazie anche alle ottimali condizioni meteorologiche.

“Oltre il blu” si è aperto lo scorso giovedì 11 aprile con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (circa 350 persone, compresi i docenti) che hanno vissuto un’esperienza all’interno del planetario astronomico installato presso la palestra scolastica. Nel pomeriggio, invece, è stata inaugurata presso l’Auditorium di Sant’Agnese la straordinaria mostra di astrofotografia a cura di Marco Meniero, su concessione della Scuola Marescialli Aeronautica Militare – Comando Aeroporto di Viterbo, rimasta aperta fino a domenica 14 aprile.

Gli astrofili del GrAG, quindi, sabato 13 sono stati protagonisti di un doppio incontro. Nel pomeriggio, in sala consiliare, nella conferenza “Una comunità alla scoperta del cielo“, hanno raccontato esperienze, ricerche e scoperte scientifiche realizzate dal gruppo. Un momento speciale è avvenuto quando la dirigente scolastica Giovanna Diana ha presentato i risultati di Alessandro Fabi (studente della classe terza della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano) finalista nel 2024 del concorso nazionale di astronomia delle scuole in programma il prossimo giugno a Reggio Calabria. Per l’occasione il Gruppo Astrofili Galileo Galilei gli ha conferito in dono una tessera associativa valida per un anno.

Quindi, in serata, il gruppo ha guidato la spettacolare osservazione notturna del cielo e della luna con i telescopi, che ha attirato un gran numero di persone, soprattutto famiglie. L’iniziativa è stata possibile anche grazie al parroco Don Gualberto Pirri, che ha messo a disposizione il prato del monastero della Madonna di San Nicola, location ideale per effettuare tali attività.

“L’evento ‘Oltre il blu’ è stato un bellissimo e interessante viaggio nell’universo in cui viviamo – commenta Marco Salimbeni, consigliere delegato all’ambiente e alle politiche giovanili – e ha stimolato la curiosità di molti, consentendo piacevoli approfondimenti. Navigare tra stelle e pianeti è stato appassionante, soprattutto per capire che ,dove tutto sembra immobile e inanimato, ci sono invece una mutazione e un’evoluzione continue dei vari sistemi che nascono, crescono e muoiono. La grande partecipazione attiva di tanti ragazzi e famiglie ha ripagato dell’impegno di quanti si sono adoperati per la buona riuscita di tutte le varie fasi dell’iniziativa“.

“L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – Quindi grazie all’Istituto Comprensivo Pio Fedi, alla dirigente scolastica Giovanna Diana e alle sue fiduciarie Daniela Proietti e Patrizia Fioravanti, alla parrocchia, ai dipendenti comunali, al Planetario Umbria Skywatching, al GrAG a Marco Meniero promotore dell’evento e soprattutto a tutti i cittadini che non hanno fatto mancare la propria partecipazione per vivere giornate di grande interesse per la comunità di Vitorchiano“.